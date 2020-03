Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli'de katıldığı İş Dünyası Buluşması'nda koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de ciddi önlemler aldıklarını belirterek, "Güney Kore, İran, İtalya ve Avrupa'da hastalığın, ölümlerin artması yatırımcılar ve küresel ekonomide...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli 'de katıldığı İş Dünyası Buluşması'nda koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Türkiye 'de ciddi önlemler aldıklarını belirterek, "Güney Kore, İran, İtalya ve Avrupa 'da hastalığın, ölümlerin artması yatırımcılar ve küresel ekonomide büyük endişeye neden oldu. Devletimiz hastalığın başladığı ilk günden itibaren küresel anlamda en üst ciddiyetle yaklaşarak, önlemlerini aldı. Hastalığa karşı her riski, her risk grubunu karantinaya alarak, ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik. Çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşti dünyaya örnek olacak şekilde" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi toplantı ve ziyaret için Denizli'ye geldi. Bakan Albayrak ilk olarak Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor Denizli İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra, Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Bakan Albayrak, toplantıdaki konuşmasına Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde olduğu gibi, bölgesinde huzur ve istikrar için tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bakan Albayrak, "İdlib'de artan insanlık dramına karşı ortaya koyduğumuz eşsiz mücadelede çatışmasızlığı hamdolsun sağladık. İdlib'de olası bir insanlık felaketinin önüne geçtik. 8 yılı aşan ve tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birine dönüşen mülteci konusunda milyonlarca mülteci, Suriye meselesinde bizim yaklaşımımız ilk günden beri hep aynı oldu. Her meseleye aynı üç kaidenin hassasiyetiyle baktık. Sınır dışı tüm operasyonlarımızı hep bu üç hassasiyetle yürüttük. Bir; zalim rejimin aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı zulmün sona ermesi. İki; rejimin zulmünden kaçan kadın, çocuk tüm mazlumların güvenliği ve katliamların engellenmesi için. Üç; Türkiye'ye saldırmak isteyen, zarar vermek isteyen, ülkemizi bölmek isteyen terör örgütlerine ve tüm farklı yapılara, oyun sahasına dönmüş bu bataklığı sınırlarımızdan söküp atmak için. Üç kaide hep bu oldu. İşte bu noktada hep hak ve haklının yanında olduk" dedi.'DAEŞ'LE GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞAN TEK ÜLKE OLDUK'Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu süreçte maalesef dünyaya bakıyoruz, hep yalnız kaldık. Ama hiçbir dönem duruşumuzdan taviz vermedik. Dışarıyı bıraktım, içeriye dönüyorum. İçeride sözde muhalefet adı altında, akla mantığa sığmayan yalanlara maruz kaldık. Öyle şirazeden çıktılar ki, en sonunda tarihin en kanlı diktatörlerinden birini aklamaya yöneldiler. DAEŞ'le sahada göğüs göğüse savaşan, dünyada tek ülke olduk. Askerimizin moralini bozmak için mücadeleyi sekteye uğratmak için 'İŞID'i destekliyor' yalanını atacak kadar ihanet içinde oldular. Bir anda Suriye'nin kuzeyinde, bir terör devleti kurulmasına engel olmak için süreç başlattık. O birileri ne dedi? 'PYD terör örgütü değildir, ülkesini koruyor.' PYD diye devlet mi var ki ülkesini koruyor. Bunu diyecek kadar akıldan, mantıktan ve izandan uzaklaştılar. 40 yıldır askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın kanını döken bu örgüte karşı olan mücadelemizi bir kez daha zaafa uğratmak için her türlü yalanı söylediler." "İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR' DİYECEK KADAR AŞAĞILIK BİR DURUMA DÜŞTÜLER"Bakan Albayrak, muhalefetin milli beraberliği bozmak üzerine bir siyasi anlayışın temsilcisi durumuna geldiğini belirterek, "Son olarak bunu hiç unutmadık; Esad katiline sahada 'dur' demek için tüm bu süreçle ilgili, bu sefer 34 şehidimizin olduğu gece, televizyon programlarında, 'İdlib'de ne işimiz var?' diyecek kadar aşağılık bir duruma düştüler. İşte görüyorsunuz, Suriye'de katledilenler çocuklar, namusunu korumak için evini bırakan kadınlar, bunlar sizin için değersiz, peki Reyhanlı'da katledilen bizim insanımız değil mi? Ülkemizin sınırı içinde ölen sivil vatandaşlarımız önemli değil mi? Sokakta yürürken vefat etti. Köyleri yakılan yıkılan genç erkekleri, Türkmenler bizim akrabalarımız değil mi? Varil bombaları altında soykırım bekleyen bu insanlar, komşularımız değil mi? Maalesef muhalefet, milletin değerleriyle ters, sadece ülkeyi, vatanı, duruşu zayıflatmak, milli beraberliği bozmak üzerine bir siyasetin temsilcisi haline geldi. Allah'ın izniyle bunlara pabuç bırakmayacağız. Türk milleti olarak insanlığın onurunu kurtarmak için fitne odaklarına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.'KRİZ TELLALIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 yıldır Türkiye'nin sınırlarının diğer tarafından hep bir oyun kurulduğunu ifade ederek, "Bu oyunlar bize hep terör olarak döndü. Bir sonraki hedefleri, sınırlarımızın içine girip ülkemizi ve milletimizi bölmeye yönelik hiç kimsenin şüphesi olmasın. O malum birileri ülkemizi hedef alan girişimleri desteklemekten geri kalmıyor. Böylesine bir dönemde, ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de sekteye uğratmak için kriz tellallığından başka bir şey yapmıyorlar. Çok yakın gelecekte hatırlayalım. Ağustos 2018'de başlayan 2019'da devam eden bu finansal saldırılarda aynı amacın bir parçasıydı. Türkiye'ye ekonomik olarak diz çökerttikten sonra, büyük güçlü Türkiye hedeflerini baltalayacaklardı. Belki de bugün çevremizde olan ateş çemberi, bizi çoktan içine almış olacaktı. İşte tüm bu saldırılara da ekonomideki uzantılarına da Elhamdülillah millet olarak kenetlenerek müsaade etmedik. İşte Türkiye'nin farkı, bu noktada ortaya çıktı" dedi.'VERGİ AFFI YOK'Bakan Albayrak, Türkiye'de milletle olan güçlü gönül ve güven bağını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Albayrak, milletin beraberliğini hedef alan zihniyetin bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya gücünün yetemeyeceğini ifade etti. Vergi affı konusunda tavırlarının net olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Son dönemde ortaya yine bir şeyler atmışlar; 'Sayın Bakanım vergi affı geliyor.' Nereden çıktı? Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa, 'zaten vergi affı geliyor ödemeyelim', 'gelir bir daha'. Ne dedik, vergi affı yok. Yapılandırmalar var. Sıkıntıda olanlara destek var. Baktılar Ocak ayı vergi rakamları iyi geliyor. Şubat fena değil. Bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekte vururuz? Sabahtan akşama kadar yalan. Kağıt sallıyor, onu diyor bunu diyor. Yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu da tekzip edeyim" diye konuştu.KORONAVİRUS İLE MÜCADELEKoronavirüs ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, hastalık nedeniyle küresel ekonomi ve finans piyasalarının her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru hızla ilerlediğini kaydetti. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de ciddi önlemler aldıklarını dile getiren Albayrak, "Çin yaptığı çalışmalar ve önlemlerle hastalığın yayılmasının önüne geçse de, son dönemdeki rakamları görüyorsunuz artık yavaşladığını azalmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Güney Kore, İran, İtalya ve Avrupa'da hastalığın ölümlerin artması yatırımcılar ve küresel ekonomide büyük endişeye neden oldu. Devletimiz hastalığın başladığı ilk günden itibaren küresel anlamda en üst ciddiyette, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlar Kurulu'nun özelinde meseleyi en üst ciddiyetle yaklaşarak, önlemlerini aldı. Çin'den en erken ve en doğru şekilde vatandaşlarını tahliye eden ülkemiz oldu. Hastalığa karşı her riski, her risk grubunu karantinaya alarak ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik. Bir kez daha Türkiye'nin şu andaki başarısını gölgelemeye çalışsalar da, Türkiye aleyhtarı güruh, Avrupa'nın tüm bu çerçevedeki mücadelesinde ne kadar zayıf ve geç kalmasını görmemeye çalışsa da, Sağlık Bakanlığı'mız koordinasyonunda başarılı bir şekilde süreci yöneten tüm bürokrasi ve kamudaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşti, dünyaya örnek olacak şekilde" diye konuştu."AVRUPA VİRÜSTEN DOLAYI DA BÜYÜK BİR DARBE ALDI'Bakan Albayrak, ticaret savaşları nedeniyle büyüme hızı oldukça zayıflayan Avrupa'nın virüsten dolayı da büyük bir darbe aldığını belirterek, "Varlık fiyatları, küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin kaygılar nedeniyle olumsuz yönde etkilendi, daha da etkilenmeye devam ediyor. Artan risk algısı nedeniyle birlikte gelişmiş ülke tahvil faizleri ciddi anlamda düşmeye başladı. Sabah ABD'de bütün piyasa 10 yıllıklar 0.5'ler 0'lara doğru ilerliyor. 30 yıllıklar bile yüzde 1'in altına geldi. Ciddi bir şekilde düşüş trendi devam ediyor. Öyle bir noktaya geldik ki küresel finans artık yeni bir paradigma değişikliğine gidiyor. Bugün dünyada çok başka değişimler yaşanıyor. Dünyanın karşılaştığı bu tabloya rağmen Türkiye tüm göstergelerde pozitif ayrışmaya devam ediyor. Ekonomik olarak, finansal bağışıklığını güçlendirmeye devam ediyor" dedi. 'SON ÇEYREKTEN DAHA İYİ BÜYÜME GÖREBİLİRİZ'Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu yaşananlara rağmen, 2019 yılının son çeyreğinde beklentilerin de üzerinde yüzde 6'lık bir büyümeyle, yılı da binde 9'luk bir büyümeyle kapatmış olduk. Mal ve hizmet ihracatımız yüzde 6.4 artarken, aynı alandaki ithalatımız yüzde 3.6 azaldı. Değişim adıyla vurguladığımız bu modelde 3 ana başlık var. Katma değerli üretim, ihracata dayalı ve istikrara dayalı büyüme. Tüm bu çerçevede ortaya çıkan rakamların tamamı, bu değişimin başladığını ortaya koyuyor. Son çeyrekte değil, Ocak ve Şubat ayında da böyle çok net söylüyorum. 5 çeyrektir daralan makine teçhizat yatırımları dördüncü çeyrekte yüzde 11.7 büyüdü. Yurt içi talebin de büyümeye katkısıyla 3.9 puan artmış oldu. İşte bu veriler güvenin daha da arttığını, yatırımların devreye alınmaya başladığı, üretimde güçlü toparlanmanın artık başladığını çok net gösteriyor. Bu son açıklanan PMI raporu endeksi 52.4'le son iki yılın zirvesine çıktı. Enflasyondaki kararlı duruş hedeflediğimiz yüzde 8.5'in bu yılın hedefini de çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Ama ben bu trendle ilgili önden bir mesaj vereyim. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir kapasite rakamları çok iyi. Tüm bu çerçevede rakamlara baktığımızda, son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın. İlk çeyrekte bunun da belki üzerinde güzel ön sinyaller geliyor." 'SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ DENGE OLMASSA OLMAZIMIZ'Sürdürülebilir cari dengenin önemine de değinen Bakan Albayrak, "Cari açık bu konuda ilk günden beri aynı hassasiyetimizi ilk günden beri ifade ettik. Şubat ayı ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 2.3 üzerinde bir rakamla 14.6 milyar dolar gerçekleşti. İthalatımız yüzde 9 civarında bir rakamla, 17.6 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6.3'lük artışla 32.3 milyar dolar gerçekleşti. Şubat ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, bu noktanın altını çizmemiz lazım. Yüzde 83'lük bir rakama ulaştı. Hassas bir konu. Bu birkaç yıl öncesine kadar yüzde 50'lerdeydi" dedi. Açıklamasına devam eden Bakan Albayrak, "Sürdürülebilir cari denge olmazsa olmazımız. Bu hedef doğrultusunda ihracatımızı desteklemeye devam ediyoruz. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası hafta sonu tüketici ithalata dayalı, tüketici kredisine dayalı büyümeler noktasında ince ayar bir düzenleme yaptı. Çok vaktinde saatinde ay ay takip ediyoruz. Eskisi gibi değil. İthal cep telefonu, beyaz eşya, otomotiv ithalata dayalı. Kimse kusura bakmasın. İthalata dayalı tüketim ürünlerinde biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şeyle avantajlı bir tüketim ortamı sağlıyoruz. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Yerli üreticilerime bu imkanı sağlamayacağım da niye ona sağlayayım. Dışarından bir kişi mal satmak istiyorsa, finansmanı da kendi getirsin. Uzun vadeli finansman kaynağını getirsin. Ama benim kaynağımla finanse etmek böyle bir şey olabilir mi? o eskidendi artık. Göreceksiniz bu rakamlar çok net ortaya çıkmaya başladı. Büyümeye de cari dengede de kazanımlarımız artarak daha da güçlenerek büyümeye devam edecek. 1.5 sene önce 'Türkiye battı' diyorlardı, 'Arjantin'le birlikte sepete koyalım, hadi bakayım IMF'ye gidelim. Siz de orayla anlaşın' sonuç biz anlaşmadık ne oldu? Arjantin'in parası yüzde 300'den fazla devalüe oldu, durumu ortada. Kimseden bir kuruş olmadık. İşimize baktık" dedi."BİRİLERİNİN TİLKİLİĞİ SIRTLANLIĞA DÖNÜŞMÜŞ"Bakan Albayrak, çalışana, emekliye ve memura AK Parti döneminde verilen hakların hiçbir dönemde sağlanmadığını belirterek, "Şunu da unutmamak lazım, son 7 yıldır ülkemize karşı gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi, içeriye bakıyoruz neymiş; 'Şunun maaşı kesilecek, şunlara ödeme yapılmayacak'. Vatandaş, bu ülkede çalışana, emekliye, memura AK Parti döneminde verilen haklar tarihin hiçbir döneminde sağlanmadı. Tam tersine biz milletine, devletin borçlu olduğu bir ülke devraldık" dedi.17 yıldaki ilerlemeyi vurgulayan Bakan Albayrak, "Bu birilerinin tilkiliği çoktan geçmiş, sırtlanlığa dönüşmüş. İftiracılar için hep bir gayret var. 'Çamur atalım izi kalsın. Nasıl olsa bizim bu yalanlarımızı satın alan var.' Derdi yalan ve iftira üzerine milleti düşünen bir söylem üzerine değil. Milletin derdiyle dertlenen değil. Tek motivasyonu ülkeyi toplumu ve birliği yıkmaya zayıflatmaya yönelik. Bu uğurda her yola sapan bu zihniyetle biz hiçbir şekilde taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE YENİ FİNANSMAN PROGRAMIHazine ve Maliye Bakanı Albayrak, rekabet gücünü artırmak için tekstil ve hazır giyim sektöründe destekleme noktasında yeni bir finansman programı hazırladıklarını açıklayarak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan hammadde üretiminden perakende ticaretine kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetleri kapsamında genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticaret noktasında iki alana ayırdık. 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay ana para ödemesiz 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF farkı yüzde 1.5'luk değişken faizli iki seçenekli paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında aynı şekilde 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF farkı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız. Bunun yanında tekstil sektörümüzde yatırım finansmanı için de bir adım atacağız. Tekstil sektöründeki yeni yatırımlar yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörlerin içine alarak bu çerçevede tekstil sektöründe aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5 7-12 yıl vadeli aynı şekilde TLREF farkı yüzde 2'yle gayet uygun ucuz Türk Lirası finansman paketini sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.OTOYOL AÇIKLAMASIBakan Albayrak, "2020 'de yüzde 5 hedefi koyduk. İlk çeyrekte çok güçlü göreceğiz. Bu yıl tüm bu beklentilere rağmen 2020 başarılı bir yıl olarak devreye alacağız. Denizli-Aydın Otoyolu, ben buraya gelmeden otoyolun imzasını attım, bakanlığa gönderdim, hayırlı olsun. Biz onayı verdik bizden çıktı. Denizli'ye az, daha güçlü adımlar atacağız. Sadece bu değil hızlı tren altyapısı, Şehir Hastanesi onun ödenekleri girdi. 2023'ten önce bölgenin pırlantası gibi inşallah bitireceğiz" dedi.- Denizli

