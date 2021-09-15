Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ayrılığından sonraki birlikteliği Ayça Çağla Altunkaya'nın ismi magazin gündeminde sık sık gelmekte. Vatandaşlar internette en çok "Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, aslen nerelidir? Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı evleniyor mu? Acun'un sevgilisi kim? Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi kim? " sorularını aratmakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuş ve basketbol ile ilgilendiği biliniyor.

İkametine Yalova'da devam eden 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte olduğu Ilıcalı'ya ait olan sürat teknesinde yakalanan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Survivor 2021 çekimlerindeki bir karesinin yayınlanmasının ardından magazinde ismi oldukça gündeme gelmiştir. Ayça Çağla Altunkaya'yı görenler Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı ile benzerliğini gözden kaçırmadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ACUN ILICALI İLEAYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENİYOR MU?

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı ilişkisi hakkındaki soruları da yanıtladı. Candaş Tolga Işık'ın sorduğu "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Acun Ilıcalı şöyle yanıt verdi: "Şu anda kısmet bu işler. Tekrardan evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni."

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