Avrupa'da korona vakalarındaki artışlar yeni önlemleri gündeme getirdi

Korona virüs salgınının son dönemde Avrupa'da artışa geçmesinin ardından yeni kararlar gündeme geldi. Çekya'da kapalı mekanlara sadece aşı olanların girişine izin verilecek, Fransa'da 15 Kasım'dan itibaren tüm ilkokullarda maske takmak zorunlu olacak.

Avrupa'da korona virüs vaka sayıları artışa geçerken, bazı hükümetler korona virüs yayılımını önlemek için yeni tedbirler geliştiriyor. Avrupa'da vaka sayılarındaki artış, yeni yasakların ve kapanmanın konuşulmasına neden oldu. Günlük bazda en az 20 bini geçen ülkelerde yeni kararların alınması bekleniyor.

Ukrayna, korona virüs salgınının başlangıcından bu yana günlük can kaybı sayısında hemen hemen her gün yeni bir rekor kırarken, ülke yönetimi korona virüs salgınının etkisini azaltabilmek için vakaların fazla olduğu şehirlerde alarm durumuna geçerek karantina uygulamasını başlatıyor. Kırmızı Bölge ilan edilen yerlerde daha önce uygulanmayan yasaklar alınırken, caydırıcı para cezaları da uygulanıyor. 1 Kasım'da Kırmızı Bölge ilan edilen başkent Kiev'de, insanların toplu bulunduğu eğlence merkezleri, restoranlar ya da toplu taşıma araçları gibi yerlere girerken iki doz aşı kartı soruluyor. Olası bir kontrolde tamamen aşılanmayanlardan ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi isteniyor. PCR olmayan kişilere kolluk kuvvetleri tarafından 17 bin grivna (yaklaşık 6 bin TL) para cezası veriliyor. Ağır para cezalarından dolayı halk aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştururken, zaman zaman kişiler arasında yükselen tansiyon kavgalara neden oluyor.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİYOR

Hükümet tarafından vatandaşların bu şekilde aşıya zorlanması bazı grupların tepkisini çekti ve Ukrayna Parlamentosu önünde yüzlerce kişi hükümeti protesto ederek aşı olmayacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'da artan korona virüs vakaları nedeniyle ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçileceği de korona virüs tedbirleri kapsamında açıklandı.

GÜNLÜK CAN KAYBINDA REKOR KIRILDI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı salgın başlangıcından beri rekor sayıda günlük can kayıpları açıklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından bir günde 833 vatandaşın korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair yapılan açıklama ülkede endişeleri arttırırken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde 24 bin 747 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 18 bin 896 kişi iyileşti ve 652 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede korona virüs vaka sayısı sayısı 3 milyon 155 bin 519'a, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 572 bin 738'e, can kaybı ise 74 bin 857'ye yükselmiş oldu.

ÇEKYA'DA KORONA VİRÜSE KARŞI DAHA SIKI ÖNLEMLER GELİYOR

Çekya'da gün geçtikçe kötüleşen korona virüs salgını nedeniyle hükümet, Sağlık Riskleri Konseyi'nin korona virüsün yayılımını yavaşlatmak için önerdiği yeni önlemleri açıklayacak. Sağlık Risk Konseyi'nin önerileri arasında kuralların sıkılaştırılması ve insanların aşı olmaya motive edilmesinin yanı sıra kapalı mekanlara girişte PCR testlerinin kabul edilmeyerek sadece aşıların geçerli olması yönünde kararlar da bulunuyor.

"YARIN AÇIKLAYACAĞIMIZ TEDBİRLER OLDUKÇA ÖNEMLİ OLABİLİR"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Andrej Babis "Yarın açıklayacağımız tedbirler oldukça önemli olabilir" derken henüz kesin kararlar almadıklarını ve yarınki toplantı da tedbirlerin netleşeceğini söyledi. Tam kapanma söylentilerini kesin bir dille reddeden Babis "Alacağımız kararlar aşılamayı destekleyici kararlar olacak" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Adam Vojtch dün yaptığı açıklamada ise, "Bir sınıfta en az 50 öğrenci bulunuyorsa maske takmak zorunlu olacak" dedi. 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacak kararın yanı sıra sağlık kurumlarında aşısız olan her çalışana haftada bir kez test olma zorunluluğu da getirildi.

"ÜLKE ACİLEN 2 HAFTA SÜREYLE KAPANMAYA GİDİLMELİ"

Çekya Disiplinlerarası Salgın Durumlar Grubu (MeSES) durumun daha da kötü olacağı konusunda uyarılarda bulundu, en kötü senaryoyu önlemek için her türlü çabanın gösterilmesini isteyen MeSES, "Mevcut durumda kararlar almak ve salgının olumsuz sonuçlarını önlemek hükümetin görevidir. Vatandaşlar, görevden ayrılacakları için kararlar almaktan kaçınan hükümetten dolayı zarar görmemelidir. Ülke acilen 2 hafta süreyle kapanmaya gidilmeli" dedi.

Çekya'da dün 13 bin 502 yeni korona virus vakası tespit edilirken, rakamlar geçen hafta Çarşamba gününe kıyasla yaklaşık 4 bin yeni enfeksiyonu işaret etti. 3 bin 452 kişinin korona virus nedeniyle hastanede yattığı Çekya'da dün 56 kişi korona virus nedeniyle yaşamını yitirdi. Korona virus salgının başından bu yana Çekya'da 1 milyon 843 bin 19 kişi korona virüse yakalanırken 31 bin 229 kişi de hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 milyo nüfusa sahip olan Çekya'da 6 milyon 151 bin 314 iki doz aşı oldu.

İNGİLTERE'DE KISITLAMA UYGULANMAMASI KONUSUNDA SAĞLIK YETKİLİLERİ ENDİŞELİ

İngiltere hükümeti bu kış artan korona virüs vakaları karşısında kısıtlama veya kapanma uygulamama konusunda kararlı. Ülkede Ekim ayının son haftasında 50 binin üzerine çıkan ve şu anda 30 bin ila 40 bin arasında seyreden günlük korona virüs vakaları karşısında sağlık yetkilileri önlem alınması gerektiğini vurguladı. Hükümetin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) "kısıtlama hazırlamanın gerekli olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan hükümet sürekli olarak İngiltere için başka bir kilitlenme planı olmadığını savunurken, geçtiğimiz haftalarda Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, "B planına hemen geçilmesi gerekmediğini" söyledi. İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Kwasi Kwarteng, "Seyahat kısıtlamaları ve daha fazla sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmanın tamamen gereksiz olduğunu" söylerken, Kwarteng korona virüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığının da önerdiği gibi "aşıların yaygınlaştırılması" gerektiğini söyledi.

İngiltere'de korona virüse karşı şu anda uygulanmakta olan A planında, aşılamanın 12 ila 15 yaş grupları da dahil olmak üzere yaygınlaştırılması, antiviral tedavilerinin uygulanması, korona virüs tespit edilen kişilerin izole edilmesi, insanlara kendilerini koruma konusunda rehberlik sağlanması gibi önlemler bulunuyor. Ancak hükümet A planının yetersiz kalması durumunda aşı pasaportları, evden çalışma, maske takılması gibi önlemleri içeren B planına geçileceğini söylemişti.

"B PLANINA GEREK YOK"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, B planının şu an için yürürlüğe girmesinin gerekli olmadığını ancak aşılama oranının azalması durumunda kısıtlamaların olası olabileceğini belirtmişti. Javid, yaptığı bir açıklamada, "Kimse başka bir karantina görmek istemiyor. Aşılar işe yarıyor ve başka bir kapanma uygulamamız gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, A planının daha kapsamlı kısıtlamaların getirilmesini önlemek için yeterli olduğunu savundu. Johnson, kapanmalarla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Büyük bir dokunulmazlık oranına sahip olduğunuzda, daha küçük değişiklikler büyük bir fark yaratabilir ve bize tecritlere geri dönmek zorunda olmadığımız konusunda güven verebilir" ifadesinde bulunmuştu.

Öte yandan Kabine Bakanları korona virüse karşı A planının ve B Planının yetersiz kalması halinde daha fazla kısıtlamanın uygulanabileceği C Planının getirilmesini görüştü ancak bakanlar bu önlemlerin henüz gerekli olmadığını söyledi. Henüz sadece tartışma aşamasında olan C Planının ise ülke genelinde kapanma uygulaması gibi kısıtlamaları içereceği düşünülüyor.

HÜKÜMET "İHMALKARLIKLA" SUÇLANDI

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) hükümeti korona virüse karşı önlem almadığı için "kasten ihmalkar" olmakla suçladı. BMA Başkanı Dr. Cgaand Nagpaul, "Hükümet, NHS'nin iş yükünü azaltmak için B Planına geçileceğini söyledi. NHS'te çalışan doktorlar olarak bunun zamanının geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

İNGİLTERE'NİN EN AZ 3'TE 1'İ KAPANMA İSTİYOR

İngiliz Independent gazetesinin bir haberine göre, İngiltere'deki halkın en az 3'te 1'inin korona virüsün yayılmasını önlemek için kapanma uygulanmasını istediği belirtildi. Independent tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 40'ı artan vakalar ve grip risklerinden dolayı endişeli olduklarını ve karantina uygulanmasını istediklerini söyledi.

FRANSA'DAN KORONA VİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Fransız hükümeti, korona virüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni önlemler almaya karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Salı günü ulusa seslenerek sosyal mesafe kurallarını hatırlattı ve aşılanmayan 6 milyon Fransızı aşı olmaya çağırdı. Macron ayrıca, Aralık ayında 50 ila 64 yaş arasındaki kişiler için 3. hatırlatıcı aşı dozu kampanyasının başlatılacağını duyurmuş, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı 3. dozun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu olacağını bildirmişti. Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren korona virüs aşı kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi.

İLKOKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Milli Eğitim Bakanlığı ise korona virüs ile mücadele kapsamında 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren Fransa'daki tüm ilkokullarda maske takmanın zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

"MÜKEMMEL" BİR AŞILAMA ORANI

Fransız medyasında yer alan haberler e göre, ülkedeki yüksek aşılama oranı salgının önemli ölçüde yeniden başlamasını önlemeyi ve dolayısıyla sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı önlemlerin gelmeyeceğini mümkün kılıyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, aşılama oranını "mükemmel rakamlar" olarak nitelendirerek reşit kişilerin yüzde 88,5'i en az bir doz aşı olduğunu açıkladı.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken bu sayılar bir önceki dalgalardan çok daha az olması nedeniyle endişeleri azaltıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 11 bin 883 yeni vaka tespit edilirken 1 yıl önce, Fransa'da tam kapanma yaşanırken günlük vaka sayısı 40 bin 558 idi.

BELÇİKA'DA YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

Belçika'da korona virüs vaka ve buna bağlı can kaybı oranlarında artış kaydedilmesi ülkede yeniden kapanma olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Salgının ilk dönemlerinde nüfusuna oranla dünyada en çok korona virüs kaynaklı can kaybının kaydedildiği Belçika'da gözler yeniden danışma kuruluna çevrildi. Kasım ayı başında Brüksel'de, 15 Kasım itibariyle de tüm Belçika'da yürürlüğe giren aşı pasaportu uygulamasının ise vaka sayılarına olumlu bir katkısının olmadığı, bu ortamda virüsün yayılmaya devam ettiği ve hatta bireylerin aşılı olmasına rağmen virüse yakalanma riskinin ortadan kalkmaması eleştirileri giderek artıyor. Bu veriler sonrasında ülkede korona virüs salgını ile mücadele politikalarını belirleyen 'Danışma Kurulu'nun 19 Kasım'da toplanacağı duyurulurken, Başbakan Alexander de Croo başkanlığında ülkenin Federal temsilcilerini ve sağlık otoritelerini bir araya getiren kurulun ülkedeki son durumu değerlendirmesi bekleniyor. Bu duyuru sonrasında vatandaşlar yeniden kapanma riskini konuşmaya başlarken hükümetin kapanmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

VAKA SAYILARINDA BELİRGİN ARTIŞ

Öte yandan ülkede vaka sayılarında son veriler yayınlandı. Buna göre 4 ve 10 Kasım arasında, önceki raporlama dönemine göre yüzde 24 artışla günlük 204 korona virüs hastası kaydedildi. Şu ana kadar 451'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 270 hasta hastanede tedavi görüyor.

1-7 Kasım tarihleri arasında, önceki 7 günlük döneme göre ise yüzde 3 artışla günde ortalama 22.3 kişi virüsten hayatını kaybetti. Ayrıca yüzde 11,9'luk bir pozitiflik oranı için günlük ortalama 74 bin 700 test yapıldığı bildirildi. Bu veriler ışığında virüsün üreme hızının ise 1.19'a ulaştığı açıklandı.

(Aylin Albayrak - Bekir Keskin - Melike Yazır - Mustafa Ulusoy - Özg

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