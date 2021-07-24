Artvin'de sel seferberliği (2)
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Artvin'de sel seferberliği (2)

Artvin'de sel seferberliği (2)
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Haberler | Güncel

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen Cumhuriyet ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ve esnafla görüştü.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen Cumhuriyet ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ve esnafla görüştü. Bakan Soylu, pazartesi gününe kadar ilçe merkezinden çamur ve balçığın kaldırılacağını, hayatın normale döndürülmesi için adımların atılacağını belirterek yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Soylu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, araçlarının selde hasar gördüğünü ve memleketlerine dönmek için uçak bileti bulamadıklarını anlatan bir aileye de yardımcı oldu.

Muhammet KAÇAR/ARHAVİ, (Artvin),  


Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)
Artvin'de sel seferberliği (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar

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