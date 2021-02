Arıza son bölüm tek parça izle! Arıza 23. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ARIZA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet Ağa ile Ali Rıza'nın arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede Haşmet, Halide'yi bulamadığı için Ali Rıza'ya sert tepki gösteriyor. Ali Rıza ise Halide'yi bulmak için her şeyi yapabileceğini ifade ederken, "Onlara istediklerini vereceğim." sözleri dikkat çekiyor. Ali Rıza'nın aklındaki plan ise büyük merak uyandırıyor.

Arıza oyuncuları ve karakterleri

Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay)

Ali Rıza Altay, İstanbul'un mahalle kültürünü yitirmemiş semtinde ailesiyle yaşayan bir taksi şoförüdür. Rahmetli babasından kalma, iki katlı ahşap evlerinde kız kardeşi Nihan ve annesi Rukiye ile birlikte yaşar. Babası Mehmet Emin Bey'in erken ölümüyle birlikte, Ali Rıza, üniversite hayaline veda etmiş, ailenin geçim yükünü sırtlanmıştır. Mecbur kaldığında girdiği ufak tefek kavgalardan "façası" vardır ama hiçbir zaman beli silahlı kabadayılardan olmaya heves etmemiştir. Onun umursadığı Thametelerin şiarıdır: "Uğrunda savaşılacak iki şey vardır: Evimiz, şerefimiz". Ali Rıza, bu şiarla, ailesine gözü gibi bakmış, şimdi de evlat gibi sevdiği kız kardeşi Nihan'ını, can dostu Ferit'le evlendirmeye hazırlanıyordur. Ama bu günlerde, Ali Rıza'nın savunmasız bir müşterisini (Halide) zorla taksisinden indirmek isteyenlere karşı koymasıyla başlayan olaylar, Ali Rıza'nın küçük ve sıradan dünyasını tuzla buz eder. Ali Rıza, sıradan bir taksi şoförlüğünden, İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtına yükseleceği zorunlu yolculuğuna böylece çıkar. Bundan sonra da Ali Rıza değil, "ARIZA" olarak anılacaktır…

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.

Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan)

İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtında oturan Haşmet Gürkan'ın kızı Halide, Van'da doktor olarak çalışmakta, sade bir hayat sürmektedir. Mizaç olarak sakin ve merhametli olsa da cesaretlidir. Halide'nin hayatı üniversitesinin 1. sınıfı bitirdiği gün, annesi ve iki abisi ile kutlamadan dönerken, ciplerinin tarandığı gün kararmıştır. Katliamdan bir tek Halide sağ çıkabilmiştir. Haşmet'in arabada bulunmaması tamamen tesadüftür. Halide neden kendisinin sağ kaldığını, daha doğrusu sağ bırakıldığını yıllardır merak etmektedir.Katliam sırasında yüzü maskeli saldırgan, Halide'yi vurmadığı gibi, boynundan annesinin hediyesi sonsuzluk sembolü şeklindeki kolyesini çekerek almıştır. Halide, babasının 61. yaş günü için İstanbul'a yeniden geldiğinde, tüm sır perdeleri aralanmaya başlayacaktır… Halide, kendisine olan takıntısını fark ettiği Burak Ersoylu'dan kaçmak için Ali Rıza'nın taksisini çevirir. Yolunu kesen Burak Ersoylu'nun elinden onu Ali Rıza kurtaracak, bu Ali Rıza'nın A.Rıza olma yolculuğunu başlatırken, Halide ise ona aşık olacak, ve hayatının hiç bilmediği karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkacaktır…

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuze'yi canlandırdı.Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.

Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet Gürkan)

Haşmet 1959 'da Trabzon'un Yoroz mahallesinde doğmuş, küçük yaşta babasıyla kaçak hayatı yaşamış, düşmanlarının evlerini yakmasıyla bilenmiş, intikamını alıp hapse girmiştir. Haşmet için maphus hem okul, hem de Can Dostum dediği İshak'la tanıştığı yerdir. Afla cezaevinden çıkıp İstanbul'a gelir, İshak'la birlikte yepyeni bir hayat kurar.Ama tek bir şeyden hiç şaşmaz: Sadakat! Yeraltı dünyası, borsadan ve tefecilikten cebini doldurmakla meşgulken, Haşmet, aynı gün ayrı yerlerde yıldırım hızıyla çok kanlı bir dizi operasyon yapar.Bu operasyon sonucu İstanbul'un yeraltı dünyasının haritası tamamen değişir ve Haşmet şehrin kralı olur… Haşmet, yıllar sonra, dostu İsak'ın ve çocuklarının öldürüldüğü ve ailenin çok zor durumda kaldığı haberini alır almaz, sevgili dostu İsak'ın oğlu Fuat'ı himayesine alır. Ama Fuat, bu iyiliğe Haşmet'in ailesini katledip, kral tahtına kurularak cevap verecektir. Fuat, ihanetini Haşmet'in rakiplerine yıkmayı başarmış, sırrını yıllarca saklamıştır. Ama bu sır, Fuat'ın oğlu Burak'ın Haşmet'in kızı Halide'ye olan zaafıyla ortaya dökülmek için gün sayıyordur… Haşmet Gürkan, el etek çektiği karanlık aleme yeniden girecek, kaybettiği oğullarının yerine Ali Rıza'yı koyacak ve bu yolculukta Ali Rıza ile birlikte yürüyecektir.

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür. Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'ünü kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan 2013 Yılında çekilen Kelebeğin Rüyası filminde de rol almıştır.

Olgun Toker (Burak Ersoylu)

Burak Ersoylu, suç dünyasının kralı, Fuat Ersoylu'nun ikinci oğlu ve veliahtıdır. Babası henüz bugünkü ihtişamlı Fuat Ersoylu değil, Haşmet Gürkan'ın "yanında" emir kuludur. Burak'ın kaderini babasının Haşmet Gürkan olmak hırsı belirler. Annelerinin depresyona ve sonra kansere dönüşen derdi de bu hırsın bedelidir. Burak'ta anne sütünün, sevgi ve şefkatinin eksikliği, koskocaman bir boşluk yaratmıştır. Bu boşlukla Burak, zamanla psikopat ve saplantılı bir karaktere dönüşür. Bu saplantının adı Haşmet Gürkan'ın kızı Halide'dir.

Fuat Ersoylu, Halide'nin ailesini katlettiğinde, Burak Halide'yi sağ bırakmış, ondan ilk kez bir şey alabilmek için kolyesini koparıp almış, ve bunu sır gibi saklamıştır. Halide'ye kaşı duyduğu şeye aşk dese de Burak, aşkı tanımayacak kadar hissizdir ve çok zekidir. Zekasının ve yeteneklerinin düşmanı ise yine kendi öfkesi ve narsisizmidir. İstediği her şeye sahip olmaya alışmış, suç krallığının varisi, Burak Ersoylu, Halide'nin onu kesin olarak reddetmesiyle egosunda açılan "yarayla" büyük hatalar yapacak, kendisine A.Rıza diye bir düşman yaratacak ve o düşmanın başını ezmek için, babasının bile sonunda yarattığından korkacağı bir canavara dönüşecektir…

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

Levent Can (Fuat Ersoylu)

Fuat Ersoylu, İstanbul'un suç krallığını bir konsorsiyumda birleştirmiş ve tahtına kurulmuştur. Buraya kolay gelmemiştir. Babası, İshak Karadeniz üzerinden kaçakçılık yaparken, sefer dönüşü, öldürülür. Genç Fuat'a babasının eski dostu, zamanın kralı Haşmet Gürkan, sahip çıkar. Fuat Ersoylu'nun kralın tahtına giden yolculuğu böyle başlar. Haşmet Gürkan, ona "oğlum" dese de yerini bırakacağı kişi, öz oğludur. Ama Fuat kuru sevgi değil, tahtı istemektedir. Bundan sonra seçimi bellidir: İhanet… Fuat, günü geldiğinde, Haşmet Gürkan'ın ailesini iki oğluna katlettirip, suçu en büyük rakiplerine atar. İntikam için Haşmet'ten icazet alıp, rakipleri de temizleyip, tahta kurulur. Ama okatliam Burak'ı bir psikopata, Murat'ı ise, vicdan yükünü taşıyamayan alkolik bir adama çevirir. Fuat'ın büyük sınavı ise, veliahtı olarak gördüğü Burak Ersoylu'nun Haşmet'in kızına olan saplantılı aşkı nedeniyle tüm krallığı tehlikeye atacak olan A.Rıza'yı başlarına bela etmesi olacaktır.

Levent Can 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canladıran ünlü tiyatrocu, Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgârlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde yer aldı. Başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran Levent Can, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.

Murat Daltaban (Muzaffer Cura)

Muzaffer 50'li yaşlarının başlarında kurt bir istihbaratçıdır. Paravan olarak müze müdürlüğü görevi yürütmektedir. Onun için asıl olan devletin bekasıdır! Bu uğurda kendi canı dahil feda etmeyeceği hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Mehmet Emin ağabeyinin oğlu Ali Rıza'yı kalpten sever. Nihan'ın ölümünden sonra Ali Rıza'nın girdiği yolu tasvip etmese de, bir müddet sonra Ali Rıza'dan faydalanabileceğini fark edecektir.

Ali Rıza'yı zamanla değiştirecek, bir devlet adamı titizliğinde hareket etmesini sağlayacaktır Muzaffer, ancak bu kanlı suç şebekesi ile mücadele ederken Muzaffer de değişecektir.

Murat İsmail Rauf Daltaban 1966 yılında Ankara'da doğan Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni. ODTÜ Maden Mühendisliği'nde okudu. 1992'de Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. In-yer-face akımı oyunlarını Türkçe olarak ilk kez sergileyen DOT'un kurucularındandır.

Dilara Aksüyek (Füsun Yılmaz)

Füsun, Ali Rıza'nın mahallesinde yaşayan, 25 yaşlarında, bir avukattır. Uzun zamandır Ali Rıza'ya hayrandır ve onunla evlilik hayalleri kurmaktadır. Bunu başta Ali Rıza'nın ablası Emine olmak üzere, mahallede fark etmeyen yoktur. Ali Rıza ise, pek oralı görünmemekte, Füsun'un imalarını anlamamazlıktan gelmektedir. Ali Rıza'nın başına gelen talihsiz olayla birlite, Füsun davayı üstlenir ve varını yoğunu bu davayı kazanmaya adar. Sevdiği adamın kalbinde açılan yarayı adaletle sağaltacak, o kalbe girmek için bu yolu kullanacaktır. Ancak, Burak Ersoylu'nun serbest kalmasıyla birlikte, Füsun'un Ali Rıza'ya dair umutları da suya düşmektedir. Bir yandan Halide ve Ali Rıza'nın yakınlaşmalarını kaygıyla izlemektedir. Füsun, tüm hırsıyla Ali Rıza'yı Halide'ye ve Halide'nin dünyasına kaptırmamak için elinden geleni yaparken, Burak'ın ağabeyi Murat Ersoylu ile yolları kesişecek, Ali Rıza için çıktığı bu yolda, bambaşka bir dünyanın kapısından girecek, ve hem planları hem de kendisi değişecektir.

24 Temmuz 1987 doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır. Son olarak, İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat vermiştir.

Cavit Çetin Güner (Murat Ersoylu)

Murat Ersoylu, Fuat'ın ilk erkek çocuğudur. Kardeşi Burak'ın aksine, annesinin halinden çocuk aklıyla kendisini suçlar. Annesini sever ama bundan da suçluluk duyar. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra, babasının yıllardır planını kurduğu katliamı, zorla onlara işletmesi ile, Murat'ın içindeki yara derinleşir.Murat, Burak'ın nasıl bu kadar yüzsüz ve hissiz olduğunu ve yaşanan bunca olaydan sonra nasıl hala Halide'nin peşinde olduğunu anlayamamaktadır.Ancak Halide'nin katliamı öğrenmesi, Burak'ın yeniden masum kanı dökmesi ve Ali Rıza'nın acısı, Murat'ın vicdanı uyandıracak, alkolle boğulamayacak kadar sesini açacaktır. Murat henüz vicdanının sesini dinleyecek kadar güçlü değildir henüz, bunu zamanla öğrenmesi gerekecektir…

Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçen Cavit Çetin Güner; Hayat Bilgisi, Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer aldı.

Ali Rıza Kubilay (Mithat Tekinoğlu)

Mithat 50'li yaşlarının ortalarında, eski bir bürokrattır. Haşmet, zamanında serserilerin elinden aldığı ve sevdiği bu delikanlıyı, eğitim hayatı boyunca yalnız bırakmamış, yoksul bir çocukluk geçiren Mithat da, Haşmet'in babacan tavrından oldukça etkilenip, genç yaşta onun etkisi altına girmiştir. Dışarıdan bakıldığında, bir mafya üyesi profilinden oldukça uzaktır Mithat. Aldığı eğitim, içerisinde yetiştiği bürokrasinin havasını taşır. Görenler onun tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu düşünür.Melek'le evlilikleri aşk evliliği olmasa da, zamanla birbirlerine alışırlar.

Haşmet'in ailesi katledildiğinde, Mithat elbet üzülmüştür ancak bir yandan da, artık sıranın ona geldiğini hissettiğinden, bir tarafı sevinmiştir. Ancak Haşmet, Mithat'ın bütün planlarını bozar ve yıllardır emek vererek kurduğu suç örgütünün yeni lideri olarak, Fuat'ı ilan eder. Bu gelişme, hem Mithat'ı, hem de ablasını kaybetmenin acısını, kocasının yeni lider olması ile bir nebze de olsa telafi edebileceğini düşünen Melek'i, sonsuz öfkelendirmiştir.

15 Mart 1977 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamladı. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 yılında istanbul'a yerleşti. Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2003/2004 Sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da Zekai Müftüoğlu'nun yönettiği, Vüs'at O. Bener'in İpin Ucu adlı oyununda oyuncu olarak görev aldı. 2004 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi. Bakırköy Belediye Tiyatroları kadrolu sanatçısıdır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Televizyon, Sinema ve Seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

Yağız Can Konyalı (Mert Altay)

Mert; Ali Rıza'nın küçük kardeşidir. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş olan Mert, Ali Rıza'nın sayesinde babasızlığını hissetmemiş olsa da, hiçbir zaman Ali Rıza kadar tertipli, disiplinli ve çalışkan bir genç olmamıştır. En az ağabeyi kadar zekidir, pek üzerinde durmadan mühendislik fakültesini kazanmış kolayca mezun olmuştur. Ailesine ve ağabeyine karşı saygısını her zaman korumuş bir çocuktur; ancak Ali Rıza'nın aksine aza kanaat etmez hem ailesi hem kendisi için daha iyisini ister, bulmaya çalışır. Hayatta en değer verdiği varlık ikizi Nihan'dır. Onu gözü gibi korur. Nihan onun hem kardeşi, hem de en yakın sırdaşı ve arkadaşıdır.

Mert'in hesapsız, dizginlenemez tavrı Nihan'ın ölümünden sonra artarak devam edecektir. Mert ufak çaplı bir çetenin önce parçası, sonra lideri olacaktır. Güçlendikçe daha fazlasını ister, ta ki yeterince güçlenip Nihan'ın intikamını alana kadar durmayacaktır.

Mert Ali Rıza'nın zayıf karnı en büyük zaafı olarak varlığına devam edecektir, Ali Rıza Nihan'ın ölümüne mani olamamıştır ancak Mert'in savrulmasının önüne geçmek için elinden geleni yapacaktır.

Yağız Can Konyalı aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı.2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Kırbaş)

Hasan 50'li yaşlarında, eski kulağı kesiklerden, şimdi bir tövbekar ve Ali Rıza'nın çalıştığı taksi durağının kahyasıdır. Hasan henüz genç bir delikanlıyken, pavyon fedaisi olarak girdiği yerde, kısa sürede namlı ve belalı bir tetikçiye dönüşmüştür, ömrünün 16 senesini çeşitli cezaevlerinde geçirmiştir, ancak bu cezalar onu ıslah etmek yerine daha çok öfkelendirmiştir. Elim bir hadise, Hasan'ın yaşadığı hayatla acı bir şekilde yüzleşmesine sebep olmuş, Hasan herşeyi geride bırakarak bir taksi durağında kahyalığa başlamıştır.

Hasan kısa sürede mahallenin sevilen ve saygı duyulan abisine dönüşür. Mahallenin genç delikanlılarına, kendi düştüğü yola düşmemeleri için öğütler vererek, onları kötü alemlerden koruyarak, diyetini ödemeye çalışır Hasan.

Yağız bir delikanlı olan Ali Rıza'nın, potansiyelini fark etmiş ve onu bir nevi korumasına almak için, çalıştığı durakta işe başlatmıştır. Ali Rıza, İstanbul'un namlı mafya babalarıyla savaşa girdiğinde, ona akıl vermeye ve yol göstermeye çalışan da yine Hasan olacaktır.

Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965 Kars'ta dünyaya geldi. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı en son Bir Aile Hikâyesi dizisinde Şakir karakterine hayat verdi.

Hazal Benli (Derya Tekinoğlu)

Derya, Halide'nin teyzesi Meleğin 20'li yaşlarının sonlarındaki kızıdır. Derya, ailesinin zenginliği sayesinde, refah içinde, şımarık bir çocukluk yaşamıştır. Hem annesinin, hem de babasının gözbebeğidir. Derslerinde çok başarılı olmadığı için, üniversiteyi özel okulda, işletme eğitimi alarak bitirir. Çalışmayı hiç düşünmemiştir.

Sık sık yurt dışı gezilerine giden, alışveriş yapmayı çok seven, fiziğine ve görünümüne oldukça özen gösteren Derya, babasının Haşmet ve Fuat'la yaptığı kirli işlerin farkındadır ve bundan hiç rahatsızlık duymaz, onun için aslolan yaşam standardını korumak ve sahip olduğu zenginliği sürdürebilmektir. Halide'yi yürekten sever ve gizliden ona hayrandır. Ancak ailesinin çıkarları söz konusu olduğunda, Halide'yi dahi tehlikeye atmaya çekinmeyecektir.

Hazal Benli, 10 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Hazal Benli daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Zeyno karakterini canlandırmıştır.

Yeşim Salkım (Melek Tekinoğlu)

Melek, Haşmet Gürkan'ın rahmetli eşi Hatice'nin kız kardeşidir. Mithat'la evlilikleri, bir aşk evliliği değildir ancak zamanla birbirlerine alışırlar. Yıllarca ablası ve eniştesinin evliliklerinde şahit olduğu, saygılı ve sevgili evlilik yaşantısını, kendine örnek alarak, Mithat'ın bürokratik çevresine kolayca adapte olmuştur.

Melek tam bu dünyanın bütün kurallarına alıştığını ve artık korkmadığını hissettiği noktada, kader kendisine acı bir oyun oynar. Ablası ve iki yeğeni katledilir. Katliamdan sadece en küçük yeğeni Halide sağ çıkmıştır. Melek yıkılır ve Halide'ye sıkı sıkı sarılır. Ablası ve iki yeğeninin ölümünden, Haşmet'i sorumlu tutar.

Mithat'ın, Ali Rıza denen taksiciyi kullanmasıyla bir şans elde ettiklerini düşünen Melek, kocasını sonuna kadar destekler. Fuat'ın yok olması ve Mithat'ın hak ettiğini alması gerektiğine tüm kalbi ile inanır.

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Yeşim Gül (Rukiye Altay)

Rukiye Düzce doğumlu, dört çocuk annesi dul bir kadındır. Çerkez'dir. Dimdik duran, dimdik bakan, heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir görüntüsü vardır. Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Devlet Demir Yollarında çalışan rahmetli kocası, aslında devletin istihbarat birimlerinden birinde çalışırken, ilk karısı ve iki çocuğu öldürülmüş, bunun üzerine Mehmet Emin, kuralları çiğneyerek katilleri vurmuştur. Bu olaydan sonra istifa eden Mehmet Emin Bey, toparlanmak için ata toprağı Düzce'ye gider, 2 yıl sonra Rukiye ile evlenir ve İstanbul'a taşınırılar. Rukiye fakir fukaranın yardımına koşar, iğneci gibi para almaz ve mahallenin saygısını kazanır. Ailesine ve içlerindeki cevhere inanan Rukiye'nin en büyük yanlışı, değişime direnmesidir. Oysa hayat değişmektedir. İlk dalgayı, Nihan'ın vurulmasıyla yaşar. Kızının cenazesinde Emine'ye tutunur ama yalpalamaz. Gözyaşları akar ama bağırmaz, … Her şeye neden olan o kız, Halide, geldiğinde, onu kovmaz, ama elini vermez. Vakur, acılı ve ön yargılıdır. Rukiye, Allah'a yakarırken, "özlerini hatırlat Ya Rab" diye dua eder. İnanır ki, sudaki söğüt, bedendeki kalp çürümez"

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu.Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.