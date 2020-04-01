ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor
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Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Türkiye, Antalya, Güncel

ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor

Vali Karaloğlu: Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyorAntalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'deki toplam sera alanlarının yüzde 36'sına sahip kentteki kışlık seralarda ürünün en bol olduğu zamanın yaşandığını belirterek, "Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı doyurmaya devam ediyor" dedi.

01.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:01
ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor

Vali Karaloğlu: Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'deki toplam sera alanlarının yüzde 36'sına sahip kentteki kışlık seralarda ürünün en bol olduğu zamanın yaşandığını belirterek, "Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı doyurmaya devam ediyor" dedi. Karaloğlu, kara yolu ihracatında sorun olması nedeniyle hava yolu kargo ile yaş meyve sebze ihracatı için Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüğünü, bu konuda bir çalışma başlatıldığını da açıkladı.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle en önemli sorunların başında gelen sağlıklı gıdaya erişim konusunda, Antalya örtüaltı üretim kapasitesiyle hem Türkiye'nin, hem de dünyanın birçok ülkesinin ihtiyacını karşımaya devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için de büyük öneme sahip meyve sebzede, hem narenciye hem de örtüaltı sebze üretiminde Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olan Antalya'da çiftçiler üretimini devam ettiriyor. Antalya'da kışlık serada en bol ürünün çıktığı mevsimin yaşandığını belirten Vali Münir Karaloğlu, buna bağlı olarak iç piyasadaki daralma dolayısıyla fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandığını kaydetti. Çiftçinin bu konuda sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Karaloğlu, "Bunu da ihracatı artırarak aşmaya çalışıyoruz. Şu anda kara yoluyla ihracat yapmak biraz zor" dedi.

HAVA KARGO İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Özellikle hava kargo yaptırmak için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüğünü söyleyen Karaloğlu, "O bir genel müdür yardımcısı görevlendirdi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar ile onlar şu anda çalışıyor. Bizim yoğun pazarımız olan alanlara bir hava kargo köprüsü oluşturabilirsek, inşallah fiyattaki düşüşü de engellemiş oluruz" diye konuştu.

'HEM TÜRKİYE, HEM DÜNYAYI DOYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Antalya'da çiftçinin üretmeye, hem Türkiye'yi hem dünyayı doyurmaya devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Çiftçilerimiz işlerinin başında. Biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Antalya ne kadar talep ediliyorsa, onu gönderecek kapasitesi var. Şu anda ürün arzında bir sorun yok. Antalya, ülkemiz örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin lokomotifi konumunda ve örtüaltı tarım alanının yüzde 36'sı Antalya'da yer almaktadır" diye konuştu.

6.1 MİLYON TON YAŞ MEYVE SEBZE ÜRETİMİ

Geçen yıl, 286 bin dekar örtüaltında 3.8 milyon ton sebze, açık alanlarda 880 bin ton sebze üretimi gerçekleştiğini belirten Vali Karaloğlu, "Toplam olarak 2019 yılında örtüaltı ve açık tarım alanlarımızda 4.6 milyon ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. Meyve üretiminde de ülkemizde önemli bir noktada olan Antalya'da 2019 yılında 1.5 milyon ton meyve üretimi gerçekleşmiş olup, toplamda 6,1 milyon ton yaş sebze ve meyve üretimi ile ülkemiz ve dünya insanının beslenmesinde önemli bir şehirdir" dedi.

AKSAMA VE İŞ KAYBI YOK

Koronavirüs nedeniyle üretimde herhangi bir aksama ve iş kaybı söz konusu olmadığını, üretimin olağan seyrinde devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera vb.) erişimde, gübre, tohum, ilaç vb tarımsal girdilerin erişim veya dağıtımında ve il ve ilçe hallerine mal sevkiyatlarında da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diye konuştu.

DOMATES ÜRETİMİ ARTTI

Geçen yıl mart ayı ile 2020 yılı mart ayında gerçekleşen üretim miktarı arasında küresel ölçekte yaşanan pandemi sebepli bir değişiklik yaşanmadığını söyleyen Karaloğlu, sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi hal çıkış miktarlarına göre, 2019 yılı mart ayında 28 bin 500 ton domates çıkışı gerçekleşmişken, bu yıl 31 bin 500 ton domates çıkışı gerçekleştiğini söyledi.

DİĞER SEBZELERDE DE DÜŞÜŞ YOK

Diğer öne çıkan sebzelerle ilgili de bilgi veren Karaloğlu, "2019 yılı mart ayında 2 bin 700 ton biber, 2 bin ton salatalık, 3 bin 600 ton kabak ve 1900 ton patlıcan çıkışı gerçekleşmişken, 2020 yılı mart ayında 2 bin 800 ton biber, 1800 ton salatalık, 3 bin 400 ton kabak ve 2 bin 400 ton da patlıcan çıkışı gerçekleşmiştir. İlçe hallerimizde de tablo fazla değişkenlik göstermemektedir" dedi.

RAKAMLARLA ANTALYA'DA ÜRETİM

Antalya'da başlıca üretilen yaş sebzelere bakıldığında en başta 197 bin dekar alanda, 2.5 milyon ton üretimi olan domates geliyor. Domatesi sırası ile 42 bin dekarda 538 bin ton üretimle salatalık, 63 bin dekarda 501 bin ton üretimle biber, 77 bin dekarda 444 bin ton üretimle karpuz, 24 bin dekarda 196 bin ton ile patlıcan ve diğer sebzeler takip ediyor. Antalya'nın en fazla örtüaltı tarım alanı olan ilçesi Kumluca (42 bin 502) olup, Kumluca'yı sırayla Serik (38 bin 226), Gazipaşa (32 bin 280), Aksu (31 bin 863), Kaş (26 bin 800), Alanya (24 bin 240) ve diğer ilçeler takip ediyor.

Antalya'da günlük piyasaya sürülen yaş sebze ve meyve miktarı arz, talep, iklim, doğal ve çevresel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yılda gerçekleşen 6.1 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiminin yaklaşık 5.6 milyon tonu iç piyasaya sunuluyor. Domates başta olmak üzere hemen tüm sebze türlerinin üretiminin yapıldığı bu dönemde, portakal, limon, mandalina, muz, avokado, nar, elma, armut, ayva, greyfurt, karpuz, çağla, erik gibi meyveler de piyasaya sunuluyor.

ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor

Kaynak: DHA

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ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor
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