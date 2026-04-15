Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen haftayı 4.749 dolardan kapatan ons altın, haftanın ilk iki gününde yükseliş trendine girdi. Dün yüzde 2,14 değer kazanarak 4.841 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 4.871 doları test etti. Böylece ons altında 18 Mart sonrası dönemin en yüksek seviyesi görüldü. TSİ 06.05 itibarıyla fiyatlar 4.820 dolar seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTINDA YÜZDE 2’Yİ AŞAN ARTIŞ

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. 15 Nisan 2026 itibarıyla gram altın 6.935 TL seviyesinden güne başladı. Geçen haftayı 6.808 TL’den kapatan gram altında yüzde 2’nin üzerinde artış kaydedildi. Kapalıçarşı’da ise sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.965 TL, çeyrek altın ise 11.430 TL’den satılıyor.

DOLAR GERİLEDİ, PİYASA İŞTAHI ARTTI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında ABD ile İran arasında Pakistan’da ikinci kez başlayacak müzakereler öne çıkıyor. Bu gelişme piyasalarda risk iştahını artırırken petrol fiyatları 95 doların altını test etti. Öte yandan dolar endeksi son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 98,1’e indi ve savaş öncesi seviyelere dönüş sinyali verdi. ABD 2 yıllık tahvil getirileri ise yüzde 3,75 civarında dengeli görünümünü koruyor.

MERKEZ BANKALARINDA DAHA ILIMLI BEKLENTİ

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda enflasyonist baskıların hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, “şahin merkez bankaları” endişesinin yerini daha ılımlı bir görünümün almasına neden oldu. Altın fiyatları da özellikle zayıflayan dolardan destek bularak haftanın ilk günlerinde yükselişini hızlandırdı. Bugünkü işlemlerde ise daha yatay bir seyir öne çıkıyor.

TEKNİK SEVİYELER KRİTİK ÖNEMDE

Analistler, ons altında 100 günlük ortalamanın 4.765 dolar seviyesinde bulunduğunu ve son yükselişle bu seviyenin aşıldığını belirtiyor. Pozitif görünümün devamı için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Orta vadede ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4.977 dolar seviyesinin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık 4.765 dolar desteğinin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği uyarısı yapılıyor.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altında kalıcı yükseliş için Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade etti. Analistler de bölgedeki gelişmeler ile petrol fiyatlarının seyrinin altın piyasası açısından belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.