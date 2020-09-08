Anlamlı Sözler 2020 - En güzel anlamlı sözler, anlamlı kısa sözler, etkileyici anlamlı sözler Sizler için birbirinden güzel, etkileyici, manalı, her yerde kullanabileceğiniz anlamlı sözler listesi hazırladık. Yazımızdan resimli, sözlü, kısa, güzel ve etkileyici anlamlı sözlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar dileriz...

Anlamlı sözlerle sevdiğiniz kişileri etkileyebilir, mest edebilir, sevindirebilirsiniz. Peki en güzel anlamlı sözler nelerdir, kısa anlamlı sözler, etkileyici anlamlı sözler, resimli anlamlı sözler nelerdir?

ANLAMLI SÖZLER 2020

2020 yılı için en güzel anlamlı sözleri sizler için derledik. Aşağıdan en güzel anlamlı, etkileyici, derin, manalı, kısa, resimli sözlere ulaşabilirsiniz...

- Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

- Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. (Hz. Mevlana)

- Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın!

- Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

- Herşeyi denerim, ama yapabildiklerimi yaparım. (Herman Melville)

- İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Yanıltmasın seni masum bakışlar, bazılarını şeytan ayakta alkışlar...

Anlamlı sözler

- İnsan hep bilmediğinden değil. Bazen bilmediğinden susar. Edep bilir susar, sabır bilir susar ve Saygı bilir susar.

- Dürüst olmaktan korkma, kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

- Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. (Necip Fazıl Kısakürek)

- Benimle ömür geçer mi ki dedim. "Senle geçirmeye ömür yeter mi?" dedi. İşte buna bir ömür yetti. (Özdemir Asaf)

- İnsanı farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Terbiyesiz bir insana verilebilecek en dokunaklı ceza, bozmadığınız efendiliğinizdir.

- Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

- Pişman değilim. Sadece dön bak arkana... Ne için nelerden vazgeçtin. Neler dururken neyi seçtin. (Nazım Hikmet)

- Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş.

Etkileyici anlamlı sözler

- Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı, yada kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan "ALLAH" idi.

- Umudunu yitirme, Şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

- Bir insanın, bir insana verebileceği en güzel hediye; ona ayırabileceği zamandır.

- Bazen en sıradan şeyler bile, doğru kişi ile birlikte yapıldığında sıradışı olur.

- Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- İnsan terbiyesi öfkeli iken belli olur, insan olan tartışırken bile saygısını korur.

- Ben seni susayacak kadar, ben sana susayacak kadar, ben seni beni susturacak kadar sevdim.

- Bir DUA'mız var bir de duyanımız... Gerisi çok da mühim değil!

- Ne istediğin ile ne yapabileceğin arasındaki farkı ancak kendinden vazgeçtiğinde kapatabilirsin.

EN GÜZEL ANLAMLI SÖZLER

- Sev ve daha derinden sev. Acı çek ve daha derinden acı çek. Tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın, bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür.

- Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye ve onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha asla açılmadı. (Momo)

- İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir. (Namık Kemal)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke, sallanan kişiliği ortaya çıkarır.

Resimli anlamlı sözler

- Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

- Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. (Hz. Mevlana)

- Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da; ilk yarısının hasretiyle geçer.

- Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.

- Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiç bir önemi yoktur.

- Neyi feda edersen, o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan, onunla sınanırsın.

- Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine dikkat et.

- Bir evin bütün camlarını kırıp sonra da kapısını çalamazsın.

RESİMLİ ANLAMLI SÖZLER

- Belki hiç bir şey yolunda gitmedi; ama hiç bir şey de beni yolumdan etmedi!

- Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin...



- Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır.

- Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

- Yarım nefeslik bu hayatta. Sevgiden başka hiç bir şey planlama...

- Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

- Hakkını helal et dememe bakma sen... Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç.

Anlamlı kısa sözler

ANLAMLI KISA SÖZLER

- Gül verenin elinde gül kokusu kalır

- Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

- Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde.

- Aradığın seni arayandır.

- Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

- Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilirler.

- Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.

- Değişim ebedi, ölümsüzlük kalıcıdır. (Arthur Schopenhauer)

- İnanç, parçalanmış bir dünyanın ışığa çıkacağı güçtür. (Helen Keller)

- Eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.

- İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.

- Yalnızsın, eğer kendin için orada değilsen. (Phil McGraw)

Manalı ve anlamlı sözler

- Allah de ve sus! Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

- Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

- Uçmak için kuş olmak gerekmiyor küçük sevinçler olsun yeter. (Cemal Süreya)

- 10 kilitli kapıdan daha güvenlidir babanın evde oluşu.

- Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir.

- Dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar.

- Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.

- Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.

- Hiç bilmediğim "O" kokunu çok özlüyorum.

- Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.

ETKİLEYİCİ ANLAMLI SÖZLER

- Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. (Hz. Mevlana)

- Aşk çok kısa ama unutması çok zor.

- Hırs başarısızlığın son sığınağıdır.

- Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer sana bunu hatırlatacak.

- Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse benim için yapamaz.

- Hayat gerçekten çok basit ama biz hayatı karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz.

- Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildiğim kadarsın; dahası yok.

- Her insanın yüreğinin bir yerinde ışık vardır. hem de pırıl pırıl.

- Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz.

- Yalnız kalma özgürlüğü sarhoş edicidir. (Kangala Ranaut)

- İki tür fakir insan vardır. Birlikte fakir olanlar ve yalnız fakir olanlar. Birincisi gerçek fakir diğerleri ise şanssız insanlardır. (Jean-Paul Sartre)

- Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük kendi gelir.

- Unutamadığın kişi, daima senden uzakta olandır. (Chuck Palahniuk)

- Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. (Paul Boese)

ANLAMLI, DERİN VE MANALI SÖZLER

- Unutma, sabır sadece bekleme becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. (Joyce Meyer)

- Kalbim bir kuş gibi, hür ve şen şatır. Uçuyordu kanatlar gergin; halatlar gergin ve gemi kayıyordu, ışık saçan güneşin sarhoş ettiği melek, sularda ağır ağır.

- Hayattaki en büyük zafer benim için hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

- Yavrum, sevgilim, sen tadını bir bilsen orada yaşamanın birlikte! Keyfince sevmenin ölünceye değin o sana benzeyen ülkede!

- İnsan, aslında ne olduğunu reddeden tek varlıktır. (Albur Camus)

- İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Ve bilin ki ben evrenden emin değilim.

- Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene, kimse yardım edemez. (Pestalozzi)

- Her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır!

- Biz, aradığımız şeyiz. O, her zaman orada ve eğer ona vakit ayırırsak kendisini bize bilinir kılar. (Thomas Merton)

- Hayatınızı kucaklayın, nimetlerinizi sayın ve sahip olmadığınız şeyler hakkında şikayet etmeyin. (Joyce Meyer)

- Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

NOT: Değerli takipçilerimiz sizlerin de bildiği farklı anlamlı sözler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Yorum bölümünde en çok beğeni alan anlamlı sözü listemize ekleyeceğiz. Şimdiden herkese teşekkürlerimizi sunarız...