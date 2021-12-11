Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2) - Haberler
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Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULARKazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş'ın otopsi işlemleri Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda devam ediyor.

ANKARA (DHA) - MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş'ın otopsi işlemleri Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda devam ediyor. Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları, diğer yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kazada aynı araçta ölen 5 kişinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek olan akrabalarının cenazesi için Eskişehir'den yola çıktığı belirtildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailenin cenazelerinin Eskişehir'e gönderileceği ifade edildi.

'CENAZE İÇİN GELİYORLAR'

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazanın Ankara-İstanbul karayolunda meydana geldiğini belirterek, "Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bu haber bizi çok derinden üzdü. Aracın biri Eskişehir'den bir cenaze için Çamlıdere'ye geliyor" ifadelerini kullandı.

'SABAH İŞE GİDİYORDU'

Diğer araçta hayatını kaybeden Abdullah Kocabaş'ın bacanağı Hulusi Saban ise, "Sabah işe giderken Eskişehir'den cenaze için gelen kişilerle çarpışmış. Bacanağım orada vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.


Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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