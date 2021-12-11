Son Dakika | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (2)

ANKARA (DHA) - MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş'ın otopsi işlemleri Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda devam ediyor. Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları, diğer yakınları teselli etmeye çalıştı.

Diğer araçta hayatını kaybeden Abdullah Kocabaş'ın bacanağı Hulusi Saban ise, "Sabah işe giderken Eskişehir'den cenaze için gelen kişilerle çarpışmış. Bacanağım orada vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.