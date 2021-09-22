Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, adı bir süredir aşk dedikodusuna karıştığı Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir ile bir mekanda yemek yerken objektiflere takıldı.

Survivor 2021'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak yalanlayan Kalaycıoğlu, bu sefer de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiasını yalanlayan ikili, yine yan yana görüntülendi.

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Çiftin bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendiGökhan Özdemir

Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Kalaycıoğlu, son halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştıEstetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialı paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdiSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialı paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptıEski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
SERPACO FRANK:Hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Demek ki, adamın eli işte gözü oynaştaymış. Aldığı maaşa yazıklar olsun.
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Sezai Temelli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:35:39. #1.17#