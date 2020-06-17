Aksaray'da gezilecek yerler nereler? Aksaray'da neler yapılır? Aksaray'ın nesi meşhur? Aksaray'da gezilecek tarihi yerler nereler? Aksaray'da ne yenir? Aksaray'da düzenlen festivaller neler? Aksaray gezi rehberi

İpek Yolu'nun en önemli duraklarından olan Aksaray, bugün hala merkez rolünü korumaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile gezilecek onlarca yeri bulunuyor. Kesinlikle uğramanız gereken yerleri derleyip, anlatarak rota belirlemenize yardımcı olacağız.

AKSARAY'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Ihlara Vadisi

Doğanın sunduğu imkanlarla, insanların doğayı şekillendirdiği bu vadide hem doğaya hem tarihe şahitlik edeceksiniz.

Güzelyurt ilçesinde, 18 kilometre uzunluğunda bir kanyondur. Hasan Dağı'nın kuzeydoğusunda yer alan vadi, Melendiz Çayı ile paralel bir oluşumdur. Eski adı Peristremma'dır. Ihlara Vadisi, geçmiş dönemlerde toplulukların yerleştiği dünyanın en büyük kanyonudur. Burada yaşayanlardan geriye pek çok tarihi eser kalmıştır. Kayalara oyulmuş yüzlerce kilise ve yaşam alanı bulunmaktadır.

Akdeniz iklimine yakın hava koşulları bulunur, bu sebeple pek çok bitki ve meyve için bereketli topraklardır.

Peri Bacaları ve Selime Katedrali

Ihlara Vadisi'nin bitiş noktasında bulunur. Selime Katedrali iki katlıdır. Sekizinciyüzyıldan günümüze ulaşan katedralde, Hz. İsa'nın göğe çıkışı ve Hz. Meryem tasvirleri motiflendirilmiştir. Dünyada ilk sesli ayin burada yapılmıştır.Katedralin üst kısmı kale olarak inşa edilmiştir.

Selime Katedrali'nin karşısında, Selime Sultan Türbesi bulunur. Yakın çevrede 10 bin 500 yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük, tarihi Demirci evleri, Saratlı Yeraltı Şehri ve Çanlı Kilise de bulunur.

Ziga Kaplıcaları

Ihlara Vadisi'ne yakın olan Yaprakhisar köyünde bulunan kaplıcalar, koruma altına alınmış termal turizm bölgesidir. Mineral açısından çok zengin olan suyun sıcaklığı 47 derecedir. Pek çok hastalığın tedavisi için gelenler ile sağlık turizmi de yapılır. Traverten oluşumu ile de dikkat çeken bu bölgeyi kesinlikle ziyaret etmelisiniz.

Hasan Dağı

Helvadere Göleti, Süt Kilisesi ve Nora Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Hasan Dağı'nın tepe noktası 3268 metredir. Güvenli parkuru ile dağ tırmanışı imkanı da sunar. Dağı tırmanırken Süt Kilisesi'ne rastlayacaksınız. Tırmandıktan sonra ise manzaranızda Erciyes, Ekecik dağları ve Tuz Gölü olacaktır.

Aralık ve Nisan ayları arasında giderseniz, kış sporları için de imkanınız olacaktır. Yamaç paraşütü de yapabilirsiniz.

Tuz Gölü

Kuş cenneti Tuz Gölü, hem pek çok kuş türüne hem de endemik bitkiye ev sahipliği yapar. Yoğun tuz seviyesi nedeniyle kış aylarında donmaz. Her mevsim harika fotoğraflara konu olur.

Narlıgöl

Aksaray ile Niğde arasında kalan sınırda bulunur. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen suyun içerisinde kalsiyum, sodyum ve bikarbonat bol miktarda bulunur. Suyun sıcaklığı 65 derece olduğu için termal turizm ve sağlık turizmi için büyük potansiyele sahiptir.

Kalp şeklindeki göl, gün batımında fotoğrafını çekmek isteyenler tarafından çok ilgi görüyor.

AKSARAY'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Etkileyici bir görünüme sahip olan Aksaray Müzesi ile başlayacağınız gezinizde pek çok önemli eseri ve kalıntıyı görme imkanınız olacaktır.

Sultanhan

1229 yılında Selçukluluk döneminde I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan han, 1278 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir. Sivas'ta bulunan Gök Medrese ile benzer tasarımı vardır.

Han içerisinde bulunan kemerde şu yazılıdır: "Elminnetül Lillah (Kudret Allah'ındır.)" İçerisinde bulunan mescid, Selçukluların süsleme sanatının en güzel örneğidir. Mimari olarak da büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsü fotoğrafçıların çok dikkatini çekmektedir.

Aşıklı Höyük

Konar göçer toplulukların ilk yerleşik hayata geçtiği noktadır. Aşıklılar avcı ve toplayıcı yaşam biçimlerine ek olarak ilk tarım topluluğu olmuştur.

Tarihte ilk beyin ameliyatı da burada gerçekleşmiştir. Ameliyat izleriyle bulunan kafatası, müzede sergilenmektedir.

Güvercinkayası

Anadolu'daki kale kent modelinin ilki olan şehrin tarihi, MÖ 5200-4750 yıllarına dayanır.

Güzelyurt/ Gelveri Evleri

Eski adıyla Gelveri olan Güzelyurt'un Rum ve Türk nüfusunun huzur ve barış içinde yaşadığı bu evleri görmelisiniz. Nüfus mübadelesi sonrası göçen Rumların yerine, Yunanistan'dan gelen Türkler yerleşmiştir.

Eğri Minare

Nevşehir caddesi üzerinde bulunan eğri minare, Pisa Kulesi gibi eğri durur. 13. yüzyıl Selçuklularından kalan tarihi eser, Kızıl Minare olarak da adlandırılır. 30 metre yüksekliğinde olan minarenin 92 merdiveni bulunur. Minarenin eğik mi yapıldığı yoksa sonradan mı eğildiği bilinmiyor. Zaman içerisinde yeni eğilim gözlemlenmediği sebebiyle bu şekilde yapıldığı tahmin ediliyor ve eşsiz örneklerden biri olarak görülüyor.

Ulu Camii/ Karamanoğlu Mehmed Bey Camii

Kılıçarslan'ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından yaptırılan cami, Selçuklular döneminde yapılmıştır. Karamanoğulları döneminde genişletilen ve onarımı yapılan caminin kitabesinde şu yazılıdır: "Bunun yapılmasını ve yenilenmesini merhum ve mağfur Alaeddin Bey'in oğlu yüce Sultan Mehmed, 811 yılında emretti."

Ulu Camide kullanılan birçok halı, kilim ve seccade koruma altına alınarak, Aksaray Müzesi'nde sergilenmektedir.

Şehirde gezilecek pek çok yer var ve hepsinin konumu, tarihi dokusu, işlemeciliği sizleri çok etkilyecektir. Rotanıza eklemek isteyebileceğiniz diğer yapılara da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Aziz Gregorius Kilisesi

Erken Hristiyanlık Dönemi eserlerinden olan Aziz Gregorius Kilisesi, ortodoks dünyası için çok önemlidir. Aksaray merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelyurt ilçesinde bulunur.

385 yılında imparator Theodosius tarafından Aziz Gregorius Theologos adına inşa ettirilmiştir.

Motifleri ile dikkat çeken ve hristiyanlık dinine ışık tutan hikayeleri olan bu kiliselere de göz atabilirsiniz. Güzelyurt'ta bulunan kiliseler:

Ağaçaltı Kilisesi Daniel Pantonassa olarak da bilinir ve 9.yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Kubbede İsa'nın Göğe Yükselişi tasvir edilmiştir.

Direkli Kilise Milattan sonra 976 yılında oluşturulmuştur.

Bahattin Samanlığı Kilisesi 10. yüzyılın sonlarından kaldığı tahmin ediliyor.

Karagedik Kilisesi Geç Bizans döneminde kalmadır.

Sümbüllü Kilise 10 ile 12. yüzyılda tahmin ediliyor. Kilise içerisinde Hz. İsa'nın tapınağa takdimi, Hz. Meryem'in ölümü tasvir edilmiştir.

Pürenliseki Kilisesi

Ala Kilise

Kırkdamaltı Kilisesi

Yılanlı Kilise

Ayrıca Paşa Hanı ve yakınında bulunan Zinciriye Medresi'nin mimari dokunuşları da ilk günkü kadar ihtişamlı durmaktadır.

AKSARAY'DA NELER YAPILIR?

Hasan Dağ'da dağcılık sporları, yamaç paraşütü ve kış sporları

Belirlenen rota kapsamında Ihlara Vadisi'nde 3 kilometrelik trekking imkanı

AKSARAY'DA NE YENİR?

Sarığı burma/ Katmer

Dolaz

Kalburabastı

Papara

Şepe

Çullama

Ayva dolması

Pelte

Kaygana

AKSARAY'IN NESİ MEŞHUR?

Aksaray saray helvası

Aksaray köpük helvası

Taşpınar halısı

Gülağaç sele sepeti

Güzelyurt çinisi

Güzelyurt çömleği

AKSARAY'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Uçurtma Şenliği

Bilim ve Bahar Şenlikleri

Aksaray - Ihlara Kültür ve Turizm Festivali

Saratli Kültür ve Sanat Festivali

Taşpınar Belediyesi Kültür Halı Festivali