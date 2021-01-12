Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!
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Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

12.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:38
Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Akra FM frekans numarası kaçtır? Akra FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Akra FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Akra FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Akra FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Akra FM frekans numaraları!

AKRA FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Akra FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : Merkez : 101.9

Adana : Ceyhan : 88.9

Adana : Feke : 95.5

Adana : Kozan : 95.5

Adana : Saimbeyli : 91.0

Adana : Tekir : 101.9

Adana : Tufanbeyli : 91.0

Adıyaman : Merkez : 100.5

Adıyaman : Gölbaşı : 103.0

Adıyaman : Kahta : 93.0

Adıyaman : Besni : 93.0

Afyonkarahisar : Merkez : 94.9

Afyonkarahisar : Merkez : 96.2

Afyonkarahisar : Bolvadin : 100.1

Afyonkarahisar : Dinar : 94.9

Afyonkarahisar : Emirdağ : 94.9

Afyonkarahisar : Sandıklı : 94.9

Afyonkarahisar : Tınaztepe : 94.9

Ağrı : Merkez : 96.2

Ağrı : Patnos : 93.8

Ağrı : Patnos : 92.4

Aksaray : Merkez : 105.0

Aksaray : Ortaköy : 104.0

Amasya : Merkez : 101.6

Amasya : Merzifon : 90.5

Ankara : Merkez : 107.4

Ankara : Beypazarı : 100.7

Ankara : Çamlıdere : 99.0

Ankara : Elmadağ : 107.6

Ankara : Kızılcahamam : 96.5

Ankara : Nallıhan : 95.5

Ankara : Polatlı : 95.0

Ankara : Şereflikoçhisar : 104.5

Antalya : Merkez : 95.3

Antalya : Alanya : 93.5

Antalya : Elmalı : 103.3

Antalya : Finikke : 95.3

Antalya : Korkuteli : 95.3

Ardahan : Merkez : 99.0

Artvin : Merkez : 100.4

Aydın : Merkez : 91.1

Aydın : Söke : 96.9

Balıkesir : Merkez : 88.5

Balıkesir : Bandırma : 107.0

Balıkesir : Dursunbey : 105.0

Balıkesir : Edremit : 96.0

Balıkesir : Gönen : 95.6

Balıkesir : Gönen Sarıköy : 95.8

Bartın : Merkez : 100.0

Bartın : Kozcağı : 92.0

Batman : Merkez : 95.0

Bayburt : Merkez : 95.0

Bilecik : Merkez : 102.5

Bilecik : Bozüyük : 94.0

Bilecik : Osmaneli : 101.5

Bingöl : Merkez : 103.3

Bitlis : Merkez : 101.0

Bolu : Merkez : 107.6

Bolu : Gerede : 107.4

Burdur : Merkez : 104.5

Burdur : Altınyayla : 104.5

Burdur : Bucak : 100.0

Burdur : Gölhisar : 98.7

Burdur : Kemer : 102.0

Bursa : Merkez : 107.6

Bursa : İnegöl : 107.6

Bursa : İznik : 107.6

Çanakkale : Merkez : 101.0

Çanakkale : Ahmetçe : 96.5

Çanakkale : Bayramiç : 91.0

Çanakkale : Ayvacık : 91.0

Çanakkale : Çan : 107.0

Çanakkale : Yenice : 107.0

Çanakkale : Biga : 107.0

Çankırı : Merkez : 92.8

Çankırı : Atkaracalar : 91.1

Çankırı : Çerkeş : 92.8

Çankırı : Ilgaz : 92.8

Çankırı : Kızılırmak : 92.8

Çorum : Merkez : 89.5

Çorum : Alaca : 99.0

Çorum : İskilip : 92.2

Çorum : Osmancık : 92.2

Çorum : Sungurlu : 89.5

Denizli : Merkez : 96.8

Denizli : Acıpayam : 96.8

Denizli : Çal : 96.8

Denizli : Çivril : 98.0

Denizli : Kale : 105.5

Denizli : Serinhisar : 96.8

Denizli : Tavas : 105.5

Denizli : Tavas : 97.0

Diyarbakır : Merkez : 101.0

Düzce : Merkez : 107.6

Edirne : Merkez : 91.3

Elazığ : Merkez : 94.1

Erzincan : Merkez : 93.8

Erzincan : Kemaliye : 93.0

Erzincan : Refahiye : 97.0

Erzurum : Merkez : 94.0

Erzurum : Oltu : 98.5

Erzurum : Aşkale : 94.0

Erzurum : İspir : 94.0

Erzurum : Tortum : 94.0

Erzurum : Pasinler : 94.0

Eskişehir : Merkez : 106.6

Eskişehir : Sivrihisar : 94.9

Gaziantep : Merkez : 103.0

Gaziantep : Islahiye : 103.0

Gaziantep : Nizip : 103.0

Giresun : Merkez : 93.0

Giresun : Alucra : 96.7

Gümüşhane : Merkez : 102.5

Gümüşhane : Kelkit : 102. 0

Hakkari : Merkez : 90.0

Hatay : Antakya : 101.0

Hatay : İskenderun : 95.6

Iğdır : Merkez : 99.5

Isparta : Merkez : 100.0

Isparta : Sütçüler : 104.0

Isparta : Yalvaç : 101.8

İstanbul : İstanbul : 107.6

İzmir : Merkez : 96.9

İzmir : Bergama : 97.0

İzmir : Kiraz : 103.0

İzmir : Seferihisar : 96.9

İzmir : Tire : 103.0

Kahramanmaraş : Merkez : 94.0

Kahramanmaraş : Afşin : 100.0

Kahramanmaraş : Andırın : 103.0

Kahramanmaraş : Ç. Cerit : 94.2

Kahramanmaraş : Düzbağ : 94.2

Kahramanmaraş : Elbistan : 92.4

Kahramanmaraş : Göksun : 91.0

Kahramanmaraş : Pazarcık : 94.2

Kahramanmaraş : Türkoğlu : 103.2

Karabük : Merkez : 98.0

Karabük : Eflani : 96.5

Karabük : Eskipazar : 98.2

Karabük : Yenice : 98.7

Karaman : Merkez : 103.9

Karaman : Ermenek : 96.5

Karaman : Sarıveliler : 102.0

Kars : Merkez : 102.7

Kastamonu : Merkez : 101.0

Kastamonu : Taşköprü : 101.3

Kastamonu : Tosya : 106.0

Kayseri : Merkez : 88.5

Kayseri : Bünyan : 88.5

Kayseri : Develi : 99.0

Kayseri : Tomorza : 93.5

Kayseri : Yahyalı : 104.0

Kırıkkale : Merkez : 105.0

Kırıkkale : Delice : 105.0

Kırıkkale : Keskin : 104.0

Kırıkkale : Sulakyurt : 102.8

Kırklareli : Merkez : 107.6

Kırklareli : Babaeski : 107.6

Kırklareli : Lüleburgaz : 106.5

Kırşehir : Merkez : 94.4

Kilis : Merkez : 103.0

Kocaeli : Merkez : 107.6

Kocaeli : Gebze : 107.6

Konya : Merkez : 102.0

Konya : Akşehir : 105.0

Konya : Beyşehir : 102.2

Konya : Bozkır : 102.0

Konya : Cihanbeyli : 105.0

Konya : Çiğil : 89.6

Konya : Derbent : 102.0

Konya : Doğanhisar : 102.0

Konya : Ereğli : 102.0

Konya : Ilgın : 99.7

Konya : Kadınhanı : 104.6

Konya : Karapınar : 102.0

Konya : Kulu : 105.0

Konya : Sarayönü : 102.0

Konya : Seydişehir : 102.0

Konya : Yunak : 99.0

Konya : Taşkent : 102.0

Kütahya : Merkez : 93.8

Kütahya : Simav : 90.8

Kütahya : Tavşanlı : 90.8

Malatya : Merkez : 105.5

Malatya : Arapgir : 96.7

Malatya : Darende : 100.0

Manisa : Merkez : 103.3

Manisa : Akhisar : 105.2

Manisa : Kula : 103.5

Manisa : Salihli : 105.2

Manisa : Turgutlu : 107.3

Mersin : Merkez : 105.3

Mersin : Tarsus : 107.8

Muğla : Merkez : 102.6

Muğla : Fethiye : 98.5

Muğla : Köyceğiz : 96.9

Muğla : Milas : 96.9

Muğla : Yatağan : 96.8

Muş : Merkez : 102.0

Nevşehir : Merkez : 102.0

Nevşehir : Ürgüp : 102.0

Niğde : Merkez : 103.0

Ordu : Merkez : 92.5

Ordu : Akkuş : 98.0

Ordu : Fatsa : 92.5

Ordu : Gölköy : 92.3

Ordu : Kumru : 98.0

Ordu : Ünye : 105.3

Osmaniye : Merkez : 101.7

Osmaniye : Düziçi : 102.0

Osmaniye : Kadirli : 93.2

Rize : Merkez : 102.5

Rize : İkizdere : 101.0

Sakarya : Merkez : 107.8

Sakarya : Karasu : 107.5

Sakarya : Pamukova : 107.4

Samsun : Merkez : 103.0

Samsun : Bafra : 96.0

Samsun : Vezirköprü : 91.2

Siirt : Merkez : 91.0

Sinop : Merkez : 99.0

Sinop : Boyabat : 100.0

Sinop : Durağan : 99.0

Sivas : Merkez : 100.1

Sivas : Divriğ : 99.0

Sivas : Gürün : 101.1

Sivas : İmranlı : 94.0

Sivas : Kangal : 98.0

Sivas : Suşehri : 94.0

Sivas : Şarkışla : 98.0

Sivas : Yavu : 88.2

Sivas : Yıldızeli : 96.1

Sivas : Yıldızeli : 88.2

Sivas : Zara : 96.0

Şanlıurfa : Merkez : 93.5

Şırnak : Merkez : 99.0

Şırnak : İdil : 94.8

Şırnak : Cizre : 95.4

Tekirdağ : Merkez : 105.4

Tekirdağ : Çorlu : 91.3

Tokat : Merkez : 96.0

Tokat : Başçiftlik : 91.00

Tokat : Erbaa : 96.0

Tokat : Niksar : 98.0

Tokat : Reşadiye : 98.0

Tokat : Turhal : 96.0

Tokat : Zile : 96.4

Trabzon : Merkez : 102.8

Tunceli : Merkez : 94.0

Uşak : Merkez : 99.0

Van : Merkez : 96.0

Van : Erciş : 99.0

Yozgat : Merkez : 100.4

Yozgat : Akdağmağdeni : 91.0

Yozgat : Boğazlıyan : 103.0

Yozgat : Çekerek : 105.0

Yozgat : Sorgun : 104.5

Yozgat : Şefaatli : 100.6

Zonguldak : Merkez : 107.0

Zonguldak : Çaycuma : 91.0

Zonguldak : Karadeniz Ereğlisi : 95.0

Akra FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Akra FM radyosunu açabilirsiniz.

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