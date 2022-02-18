Akdeniz'de yanan İtalyan gemisinde 24 Türk'ün olduğu ortaya çıktı! Yolcuların tamamı tahliye edildi

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Gemide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı.

YANGINA YARDIM İÇİN 3 RÖMORKÖR GÖNDERDİ

Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

TSİ 4:30'DA YANMAYA BAŞLADI

Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.

YUNAN MEDYASI DUYURDU: 11 KİŞİ KAYIP

Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados geçtiğimiz saatlerde Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini vermişti. Ancak Yunan medyasında yer alan haberler 11 kişinin kayıp olabileceği yönünde. Aynı haberlerde bu kişilerin bilet alan ancak gemiye binmeyen yolcular olabileceği belirtiliyor. Yunan devlet televizyonuna göre, gemide 24 de Türk yolcu bulunuyordu.

TÜRK KAPTAN KONUŞTU: DENİZ ÜZERİNDE YAŞAM BELİRTİSİ ARIYORUZ

Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, "Sabaha karşı saat 05:00 civarlarında bir mesaj gönderilip, arama-kurtarmaya katılmamız söylenmişti. Bu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gemi için için yanmaya devam ediyor. Kaç personel olduğunu bilemiyoruz. Belirli noktalar üzerinde arama kurtarma çalışması devam ediyor' dedi.

Habertürk yayına katılan Bilen şu ifadeleri kullandı;

"Türk yolcu da var, Türk şoför olduğunu söylediler. Biz deniz üzerinde yaşam belirtisi, insan arıyoruz. Bölgede yelkenliler ve hücumbot tarzı Yunan ve Arnavutluk'a ait hücumbotlar da var. Ticari gemi olarak biz varız, 8-10 tane de askeri hücumbot tarzı gemiler var. Şu ana kadar bir şey göremedik, sadece boş filikalar görebildik. Saat 05:00'ten bu yana yaklaşık 240 kişiyi savaş gemisine aldıklarını söylemişlerdi, geri kalan 46 kişiyi aradıklarını söylemişlerdi. Kaç kişi var, nedir tam olarak biz de bilmiyoruz."

GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI

Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Yangında gemideki yolcular da dahil 288 kişi içerisinden yalnızca bir mürettebat görevlisinin yaralandığı açıklandı. AFP yaralı mürettebatın 42 yaşında olduğu bilgisini geçerken, tahliye anı görüntülenen adamın güçlükle ve itfaiyecilerin yardımıyla yürüdüğünü görüldü.

KORFU ADASINA NAKLEDİLDİLER

Yunan sahil güvenlik ekipleri yolcuları ve mürettebatı Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti. Geminin kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu. Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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