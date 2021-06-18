AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na yapılan molotof kokteylli saldırıya tepki yağıyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına molotof kokteylli saldırıya AK Parti'den peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum" derken AK Parti sözcüsü Çelik, "Provokasyonları yene yene bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Hani'de, AK Parti il binasına molotof kokteyli ile yapılan saldırının ardından polis, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

"MİLLETİMİZ EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir" tepkisini gösterdi.

"ŞER ODAKLARINI LANETLİYORUM"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARI YENE YENE BU GÜNLERE GELDİK"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz" dedi.

"PROVOKATÖRLERİN TUZAKLARINI BAŞLARINA YIKARIZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binamıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kastedenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR İL BAŞKANI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."