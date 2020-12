Afüvv Ne Demektir? Allahümme inneke afüvvün duası! El-Afüvv isminin fazileti ve anlamı nedir?

Afüvv kelimesi Arapça'daki bağışlamak, affetmek ve silmek gibi anlamlara gelen a-f-v kökünden gelmektedir. Afüvv kelimesi ise daha güçlü bir anlama sahiptir ve çok affeden ve çok bağışlayan anlamlarına gelir. El-Afüvv Allah'ın 99 ismi arasında en faziletli olanlarından biridir. Allahümme İnneke Afüvvün duası en affedici dua olarak buyrulmaktadır.

Afüv kelimesi, kelime anlamıyla bağışlayıcı ve affedici gibi anlamlar içermektedir. Öyle ki Allah'ın 99 ismi arasında en güçlü isimlerden biri de El-Afüv ismidir ve Allah'u Teala'nın af dileyenlerin günahını tamamen sileceği şeklinde ifade edilir. Bu faziletli kelime ayrıca Kadir Gecesi gibi bağışlayıcı bir gecede okunmak üzere "Allahümme İnneke Afüvvün" duasında da geçmektedir. Peki Afüvv ne demektir? Allahümme inneke afüvvün duası ve meali nedir? El-Afüvv ismi ne anlama gelir ve faziletleri nelerdir?

AFÜVV NEDİR?

Afüvv kelimesi Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde "ğafur" ile, 1 ayetinde ise "kadir" kelimeleriyle beraber yer almaktadır. Afüvv kelimesinin kökeni olan a-f-v, anlam itibariyle affetmeye, bağışlamaya, günahları silmeye işaret eder. Afüvv ise bundan daha güçlü anlamlandırılır ve; çok affedici, çok bağışlayıcı anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında Afüvv kelimesi 4 kere geçmektedir. Bu ayetler şu şekildedir:

"Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. " (Hac, 22/60)

" (Hac, 22/60) "Allah gerçekten çok affeden çok güçlü olandır." (Nisâ, 4/149)

çok güçlü olandır." (Nisâ, 4/149) "Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni affet" (Tirmizî, Deavat, 85).

"Allah, tevbe ile şirk, küfür, nifak ve isyân her türlü günahları affettiği gibi tevbe etmeden de mü'min kullarının günahlarını affedebilir." Peygamberimiz (a.s.), "Allah, affedicidir (afüvv), affı sever" (Müslim, Birr, 157)

Afüvv kelimesinin geçtiği tüm ayetler ve tüm yerler Allah'ın kullarını, kullarının günahlarını affediciliği, bağışlayıcılığı ve günahları sileceği ile ilgilidir. Afüvv kelimesi "afâ" kelimesinin bulunduğu ayetlerin içerisinde "kötülüklerin, günahların silineceği, affedileceği" konularına dikkat çekmektedir. Buralarda; Allah'ın kullarını affettiği ve her zaman çok affedici olduğuna (Mâide 5/95) değinilmiş ve kullara da yaradanları gibi affedici olmaları buyrulmuştur. (Nisâ 4/149, Bakara 2/109)

EL-AFÜVV NE DEMEKTİR? FAZİLETLERİ VE ANLAMLARI NELERDİR?

El-Afüvv Allah'ın 99 isminden biridir. Her isminin ayrı anlamı ve fazileti vardır, fakat El-Afüvv bu isimler içerisinden en yüce, en faziletli olanlarından biridir. "Afüvv" kelimesi, anlam itibariyle "günahların hepsinin hiçbir sorumluluk kalmaksızın affedilmesi, günahlardan bağışlanması" anlamına gelir. Bu kelime Allah'ın affediciliğine ithafta bulunur.

Allah'ın ismi şeriflerinden olan El-Afüvv, "Allah'u Teala'nın tüm günahları kökünden kazıyarak affetmesi, silmesi, tamamen ortadan kaldırması" anlamına gelir. Allah, kullarının günahlarını siler ve onlar hatırladıkça mahçup olmasın diye onlara günahlarını da unutturur. El-Afüvv adından nasibini almış kullar, sürekli Allah'tan bağışlanmayı, affedilmeyi dilerler. Hiç umutsuzluğa katılmaz, bağışlanmak için Allah'a ellerini açarlar. Allah-u Teala kullarına karşı çok affedicidir. Bunun yanı sıra Afüvv kelimesi, Allah'ın kullarına Allah'tan hiçbir zaman umut kesilmemesi gerektiğini ve sürekli dua edilmesi, umut edilmesi, ümit kesilmemesi gerektiğini de hatırlatır.

EL-AFÜVV İSMİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

El-afüvv ismi çok fazla faziletlere sahiptir. Bu faziletler, kulun yaşadığı problemlere, sorunlara karşı çözüm bulabileceği, dermanı yok sandığı dertlere dermen bulabileceği faziletlerdir. Dertlere derman olması, iç huzuru sağlaması, duaların kabulu ya da günahların affı için hangi sebeple olursa olsun bu faziletli ismi gün içerisinde belli sayılarda okumak faydalıdır. 156 kere okumak günahların affını ve duaların kabulünü sağlar.

El-afüvv ismi şerifini 156 defa okuyunca günahlar affedilebilir ve hatalar örtülebilmektedir. Ayrıca güzel ahlak sahibi olmak isteyenlerin de El-afüvv isminin şerifini 156 kere okuması gerektiği söylenir.

El-afüvv ismini dilinden düşürmeyenlerin duaları kabul olmakta ve rızıkları açılmaktadır.

Kalp huzuru, ruhsal huzur ve rızık bolluğu isteyenler de bu ismi şerifi düzenli okumalıdır.

Bu gibi sebeplerden El-afüvv okumak isteyenlerin "El-Afüvv Celle Celalühü" demeleri gerekmektedir. El-afüvv yalnızca günahları değil, onların izlerini, akılda bıraktıklarını da silen yüce faziletli bir isimdir.

ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN DUASI

Allahümme İnneke Afüvvün Duası özellikle Müslüman aleminin en affedici gecesi olan Kadir Gecesi'nde okunması gereken dualardan biridir. Kadir Gecesi duası olarak da bilinenAllahümme inneke afüvvün duası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Müslümanlara okunmasını belirttiği duadır. Rivayete göre Hz. Aişe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu soruyu yöneltiyor: "Ya Rasulullah! bu mübarek geceye erme şerefine nail olursam hangi duayı edeyim, nasıl dua edeyim?" ( Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ona aşağıdaki duayı okumasını söylüyor:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî" (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

Allahümme inneke afüvvün duasının Türkçe okunuşu da şu şekildedir: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et". Bu dua Müslümanlar tarafından her Kadir Gecesi okunması gereken faziletli bir duadır. Kadir Gecesi için bin aydan daha hayırlı bir gece denir ve bu gecede edilen bütün duaların, dilenen bütün afların kabul olacağı bilinir. Hz Muhammed (s.a.v.) de Kadir Gecesi'ne çok önem verirdi ve tüm Kadir Gecelerinde namazını cemaatle beraber camide kılardı. Tüm Müslümanlara da böyle buyurmaktadır. Allah'ın kendisini affetmesi, günahlarını bağışlamasını isteyen herkes sadece Kadir Gecesi değil, her zaman bu duayı okumalıdır.