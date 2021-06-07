Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

Star TV ekranlarında yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler gibi sorular, dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. Peki Ada Masalı dizisinin oyuncuları kimler? Ada Masalı hangi adada çekiliyor. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, çekildi, konusu ne?

Bu sene yaz dizileri arasında yerini alan ve Star TV'de yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Romantik komedi türünde olacak olan dizide başrolleri Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Peki Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi konusu ne?

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ada Masalı başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan dizide İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Bülent Çolak, Rami Narin, Bedia Ener, Eylül Ersöz gibi başarılı ve genç isimler beraber rol alacak.

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve bir adada yaşanan romantik aşkı konu alan yaz dizisi Ada Masalı'nın çekim yeri merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ada Masalı dizisi İzmir'de çekiliyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldğı dizinin çekimleri İzmir'in Sığacık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

ADA MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri yazlık bir adada yapılan Ada Masalı, tam anlamıyla bir yaz dizisi olacak. Alp Navruz'un Deniz karakterine hayat verdiği dizide, partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak. İzmir'de bulunan minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsünün ele alındığı dizi, babaannesi tarafından büyütülmüş olan bir kızın büyüyüp hayatının aşkını bulma hikayesini anlatacak.

ALP NEVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Alp Navruz'un bir kız, bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Modellik yapan Alp Navruz; oyunculuk eğitimi alarak ilk kez Ceberrut sinema filminde rol almış, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde oynamıştır.

Alp Nevruz son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma adlı dizide Cenk Çelen karakterine hayat veren Alp Nevruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

Ada Masalı Dizisindeki Karakteri: Poyraz

Alp Nevruz'un Rol Aldığı Film Ve Diziler:

2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

Ayça Ayşi Turan Kimdir?

25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur. Babasının Tunuslu olduğuna dair iddialar ortaya atılsa da Ayça Ayşin Turan, verdiği bir röportajında, ailecek Karadenizli olduklarını, annesinin kökeninin ise Selanik'e dayandığını söylemiş.

İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Ayça Ayşin Turan, 'Dinle Sevgili' dizisinde ilk ekran deneyimini yaşadı. 2014'te Karagül dizisinde Ada karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, 2015'te vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş rolüyle izleyicisiyle buluştu.

Karagül'ün ardından 2015-2018 yıllarında Meryem ve Altınsoylar projelerinde oynayan Ayça Ayşin Turan, 2018'de Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat verdi. Projenin bitmesiyle birlikte Zemheri ve Arıza dizilerinde oynayan Ayça Ayşin Turan, 7 kardeş olduklarını 5 abisi olduğunu söylemiş.

Ada Masalı Dizisindeki Karakteri: Haziran

Ayça Ayşin'in Rol Aldığı Film ve Diziler:

Affedilmeyen - 2007

Hayal ve Gerçek - 2007

Dinle Sevgili - 2011-2012

Karagül - 2013-2014

Sevimli Tehlikeli (film) - 2015

Meryem - 2017

Hakan: Muhafız - 2018

Nihan Büyükağaç Kimdir?

Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez Fırtına dizisi ile geçen Nihan Büyükağaç; Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi dizilerinde rol almıştır.

Nihan Büyükağaç, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Feryal karakterine hayat vermektedir. Nihan Büyükağaç, 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Terazi burcudur.

Ada Masalı Dizisindeki Karakteri: Selma

Nihan Büyükağaç'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Feryal Tanbay) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Nihan) (TV Dizisi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Asiye) (Sinema Filmi)

2016 – Cesur ve Güzel (Adalet) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Emine) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Alev) (TV Dizisi)

2013 – Sevdaluk (Fatma) (TV Dizisi)

2011-2103 – Muhteşem Yüzyıl (Gülşah) (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2009 – Yüreğine Sor (Feriye) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık 2 (Mina) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (TV Dizisi)

2008 – Derdest (Aysun) (TV Dizisi)

2007 – Senden Başka 2 (Emel) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Tamara) (TV Dizisi)

Bülent Çolak Kimdir?

Çolak, 20 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi dedesi zamanında Makedonya Vişegrat'dan göç etmiştir. Birçok kez konservatuar sınavlarına girdi ama bir şekilde olmadı. Kartal Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ardından Şehir ve Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

2002 yılından beri de Semaver Kumpanya topluluğunda tiyatro oyunculuğu yaparken biryandan da sinema ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda kurduğu "Janti" adında bir tiyatro grubunda da görev yapmaktadır.

1998 yılında yönetmenliğini Reis Çelik'in yaptığı "Hoşçakal Yarın" adlı sinema filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırdı.

2010 - 2011 seneleri arasında "Geniş Aile" dizisinde Ulvi Mısırlıoğlu karakterini canlandırırken Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Azra Akın, İlker Ayrık,Emel Çölgeçen, Bihter Dinçel, Mine Teber, Tanju Tuncel, Bora Akkaş ile beraber rol aldılar.

Semaver Kumpanya'da, "Memo'nun Önlenemez Yükselişi" adında bir kukla oyununda görev yapmaktadır.

2012 yılında "Türkün Uzayla İmtihanı" adlı dizide Ufuk Özkan, Sinan Çalışkanoğlu, Özge Ulusoy, Veysel Diker, Ayşe Melike Çerçi, Bülent Çolak, Yonca Oskay, Peker Açıkalın ile birlikte oynadı.

Bülent Çolak, senaryo yazarı Sefa Öztürk Çolak ile evlidir. Okyanus Çolak (d.2008) adında bir çocukları vardır.

Ada Masalı Dizisindeki Karakteri: Görkem Doğan

Bülent Çolak'ın Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2013 - Hükümet Kadın: Baran-BKM

2012 - Yollu : Ali Ömür Ulusoy - Janti Sanat

2011 - Ben ve O : Alberto Moravia - Janti Sanat

2008 - Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya

2006 - Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2006 - Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya

2005 - Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch-Yavuz Peman - Semaver

Kumpanya

2004 - Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım

2004 - Memü Zin : Cuma Boynukara - Semaver Kumpanya

2003 - Murtaza (oyun) : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya

2002 - Kuşlar Meclisi : Ferîdüddîn-i Attâr - Semaver Kumpanya

2002 - Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya

2002 - Memo'nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) : Ernst Wenström -

Semaver Kumpanya

2001 - Şahane Düğün : Robin Hawdon

Bület Çolak'ın Rol Aldığı Filml ve Diziler :

2018 - Trust (Ali) (Sinema Filmi)

2018 - Göktaşı (Sinema Filmi)

2018 - Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Sinema Filmi)

2017 - Ver Kaç (Fikret)(Sinema Filmi)

2017 - Suç Unsuru (Komiser Baran)(Sinema Filmi)

2017 - Hayati ve Diğerleri (Vedat) (TV Dizisi)

2017 - Bu Sayılmaz (Tuncer) (TV Dizisi)

2016 - Zer (Deli)(Sinema Filmi)

2016 - Vezir Parmağı (2. Hırsız)(Sinema Filmi)

2016 - Geniş Aile 2 : Her türlü (Ulvi)(Sinema Filmi)

2016 - Bir Şey Değilim (Sinema Filmi)

2016 - Beginner (Sami)(Sinema Filmi)

2016 - Aile İşi (Cemali) (TV Dizisi)

2015 - Sucu Kamil (Kamil)(TV Filmi)

2015 - Öğrenci İşleri (Bobinci nuri) (Sinema Filmi)

2015 - Mutlu Ol Yeter (TV Dizisi)

2015 - Günebakan (Fikri Sabit) (TV Dizisi)

2015 - Geniş Aile Yapıştır (Ulvi) (Sinema Filmi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2014 - İksir: Dedemin Sırrı (Sefer) (Sinema Filmi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkınıtı (Şerefsiz Metin) (Sinema Filmi)

2014 - Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)

2014 - Mutlak Adalet (Nihat) (Sinema Filmi)

2014 - Kanunsuzlar (Cengo) (Sinema Filmi)

2014 - Analı Oğullu (Seyit) (TV Dizisi)

2013 - Sürgün İnek (Saffet) (Sinema Filmi)

2013 - Hükümet Kadın 2 (Baran) (Sinema Filmi)

2013 - Dursun Çavuş (Oynamıyor) (Sinema Filmi)

2012 - İnsanlar Alemi (TV Dizisi)

2012 - Türkün Uzayla İmtihanı (Acar) (TV Dizisi)

2012 - Hükümet Kadın (Baran) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Başgardiyan Cafer) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Okay) (Sinema Filmi)

2011 - Yasin Ziya Hımbılgil (Kısa Film)

2011 - Papaz Kimde (Hilmi) (Sinema Filmi)

2010 - Çakallarla Dans (Metin) (Sinema Filmi)

2010 - Vay Arkadaş (Sezai) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Geniş Aile (Ulvi) (TV Dizisi)

2008 - Merdiven Altı (Sinema Filmi)

2007 - Joenjoy (Oteldeki Adam) (Sinema Filmi)

2007 - Hatırla Sevgili (TV Dizisi)

2006 - Fırtına (TV Dizisi)

2005 - 2006 - Hırsız Polis (TV Dizisi)

2004 - Gönül Yarası (Pavyon Müşterisi) (Sinema Filmi)

2004 - Büyük Buluşma (Selçuk) (TV Dizisi)

1998 - Hoşçakal Yarın (Hüseyin İnan) (Sinema Filmi)

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

CEM ANIL KENAR KİMDİR?

Gerçek adı Cem Anıl Kenar olan ünlü oyuncu Cem Kenar, 9 Eylül 1990 (29 yaşında) tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Boyu 1.90 cm,82 Kg ağırlığında, 48-50 beden, ayakkabı numarası 44, göz rengi ela, saç rengi ise kumral ve Başak burcudur. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinden sonra 2012-2013 Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2013 ve 2014 yılları arasında ise Binghamton University Business Administrations New York'ta eğitim görmüştür. İleri düzeyde İngilizce dili bilen, Eskrim ODTÜ ve Amerikan Futbolcu, ODTÜ Boks dalında Lisanslı Sporcu olarak başarılı bir kariyere sahiptir. Yakışıklı oyuncu aldığı tüm spor eğitimlerinin ardından oyunculuk alanına yönelmiştir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Genç Kaya karakterine hayat vererek böylece ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Şu ana kadar rol aldığı projelerde gerek becerisi gerek ise yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Cem Kenar günümüzde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde Murat karakterine hayat vermekte. Yakışıklı oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisi için Karadeniz lehçesi eğitimleri de almıştır. Dizide Nazar'a sevdalanan Murat karakterini canlandırmıştır. Sen Anlat Karadeniz'in bıçkın delikanlısı Murat Kaleli, abisi Tahir ve Nefes aşkını savunanlar arasındadır.

Cem Kenar'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler:

2018-2019 – Sen Anlat Karadeniz (Murat Kaleli) (TV Dizisi)

2018 – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Kısa Film),bu film 37.

İstanbul Film Festivali'nde aldığı "En İyi Kısa Film" ödülü başta olmak üzereo yıl içerisinde birçok ödül kazandı.

2017 – Damat Koğuşu (Film)

2016 – Kehribar (Kaan) (TV Dizisi)

2015 – Hayat Şarkısı (Kaya) (TV Dizisi)

Beril Pozam Kimdir?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

Rami Narin Kimdir?

Dizi oyuncusu. 1990, Hatay doğumlu. Hatay'da Özel Zengi Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da gelip Beykent Üniversitesinden mezun oldu. İlk olarak 2014 yapımı Ezra dizisinde, 2018'de ise Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. 2019 yılında Benim Adım Melek dizisi kadrosunda yer aldı.

Rami Narin'in Rol Aldığı Diziler:

Benim Adım Melek (2019)

Ağlama Anne (2018)

Ezra (Taylan, 2014)

BEDİA ENER KİMDİR?

15 Haziran 1954 tarihinde Uşak'ta doğan Bedia Ener, sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla başlamıştır.

1970 yılında Çehir Tiyatroları kadrosuna girmiş ve Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1982 yılında ''İffet'' isimli sinema filmi ile geçen Bedia Ener, bugüne kadar pek çok dizi ve sinema filminde rol almış ve seslendirme yapmıştır.

Oyunculuğundan önce seslendirme sanatçısı olarak da görev alan Ener, "Mahallenin Muhtarları" dizisiyle ününe ün katmıştır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Yaprak Dökümü, Dostlar Mahallesi gibi yapımlarda adından sıkça söz ettiren Bedia Ener, son olarak ''Çatı Katı Aşk'' dizisinde rol almıştır.

Bedia ener'in Rol Aldığı Film Ve diziler