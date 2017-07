Ablaya 'Töre' İnfazına, İyi Hal İndirimi

DİYARBAKIR'da, ablası evli bir çocuk annesi 20 yaşındaki Zümrete Eker'i, evden kaçtığı için tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki C.B. önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suç tarihinde C.B.'nin 18 yaşından küçük olmasını ve duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 17.5 yıla indirdi. İddianamede, genç kadının infazına karar verdikleri iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Zümrete'nin kayınpederi Ş.E., kayınbiraderi S.E., eşi M.E., kayınvalidesi N.E., ağabeyi S.B., babası N.B. ve annesi N.B.'nin ise beraatlerine karar verildi. Zümrete Eker öldürüldükten sonra ailesi tarafından dini vecibeler yerine getirilmeden toprağa verilmişti.



Merkez Sur İlçesi'ne bağlı Konak Köyü'nde 30 Temmuz 2015 günü meydana gelen olayda evli bir çocuk annesi Zümrete Eker, kardeşi C.B. tarafından tüfekle başından vurularak öldürüldü. Genç kadının cenazesi dini vecibeler yerine getirilmeden toprağa verilirken, cinayeti işleyen C.B tutuklandı.



Soruşturma başlatan savcılık, eşini ve çocuğunu terk edip köyde bırakarak Malatya'ya giden Zümrete Eker'in, ailesi tarafından bulunarak zorla köye geri getirildiğini tespit etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Zümrete'nin kayınpederi Ş.E., kayınbiraderi S.E., eşi M.E., kayınvalidesi N.E., ağabeyi S.B., babası N.B. ve annesi N.B. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Cinayeti işlediği sırada 17 yaşında olan 'suça sürüklenen çocuk' C.B.'nin ise 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



'ZÜMRÜT'Ü ÖLDÜRDÜK, VALLA GERÇEK"



İddianamede Zümrete'nin öldürülmesinden bir gün önce iki ailenin Diyarbakır'da buluşup görüştüğünü kaydeden savcı, tape kayıtlarına göre damadın ailesinin genç kadının ailesine para verdiğinin tespit edildiği vurguladı. İddianamede, cinayetin ardından mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemesinin kayıtlarına da yer verildi. Zümrete Eker'in kayınvalidesi N.E.'nin bir kişiyle yaptığı görüşmede ise "Zümrüt'ü öldürdük. Valla gerçek Zümrüt'ü öldürdük" sözlerini kullandığını vurguladı. İki kadın arasında yapılan ve iddianameye yansıyan başka bir gönüşmede ise, "Öldürmüşler, mevlidini vermişler" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi. Ali isimli bir kişinin şüpheli eş M.E.'ye telefonda, "2- 3 gündür yengeye üzülüyorum. Yani öyle bir şey olsaydı bile insan yine öldürmezdi, boşardın. Keşke öyle yapmasaydınız. Boşardın, biraz ayrı kalır, barışırdınız" dediğini vurgulayan savcı, kayınvalide N.E.'nin ablasının yaptığı bir görüşmeyi de iddianameye, "Gelin kaçtı. Baba tarafından vurdular, Babasının ailesi vurdu, öldürdüler. Kalktı birinin peşinden gitti. babasının ailesi gitti onu öldürdü" diye yansıdı.



'AMACIM KORKUTMAKTI'



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık C.B. ve diğer tutuksuz sanıkların yargılaması Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesi alınan tutuksuz sanıklar, cinayetle ilgilerinin olmadığını, Zümrete'nin öldürülmesi için ailece bir karar alınmadığını söyledi. Duruşmada ifadesi alınan 'suça sürüklenen çocuk' C.B. ise kendini şöyle savundu:



"Ablam evli ve 1 çocuk sahibi olmasına rağmen bir kişi ile kaçtı. Sonra gidip ablamı getirdik. Ablam ile dost gibiydik. Ondan su istedim sustu. Ona ailemizi ve çocuğunu düşünmediğini mi sordum. Bana hakaret etti. Ben de evde kanepenin arkasında olan tüfeği alarak 2- 3 fişek de yanıma alarak, ablamın yanında korkutmak için doldurdum. Tüfeğin emniyetinin açık olduğunu bilmiyordum. Ben doğrultunca 'Sık' dedi. Ben de sıktım. Silahın tepmesi sonucunda 2'nci kez tüfeği ateşledim. O anlık öfke ile bir anda gerçekleşti. Amacım sadece korkutmaktı."



YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VE İYİ HAL İNDİRİMİ



Davanın son duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, cinayeti işleyen C.B.'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise suçu işlediklerine dair kesin, inandırıcı ve somut delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini istedi. Dava ile ilgili kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk C.B.'yi 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. C.B.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olması ve duruşmadaki iyi halini takdiri indirim olarak kabul eden mahkeme, cezayı 17.5 yıla indirdi. C.B.'nin cezasında koşulları oluşmadığından haksız tahrik indirimi yapılmadığını açıklayan mahkeme, iddianamede cinayeti azmettirdikleri iddia edilen diğer 7 sanığın ise beratlerine karar verdi.



GEREKÇELİ KARARDAN



Dava ile ilgili gerekçeli kararını açıklayan mahkeme tutuksuz yargılanan 7 sanığın suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, suça sürüklenen çocuğu azmettirdikleri yönünde kuşku oluştursa da, kesin ve şüpheden uzak bir delilin bulunmadığını belirtti. Tape kayıtlarında geçen 'Zümrüt'ü öldürdük' şeklindeki konuşmalara da değinilen gerekçeli kararda şöyle denildi:



"Yörenin kültüründe bir aileden birisi bir kişiyi öldürdüğünde kollektif sorumluluk olarak görülerek, tüm aile bireylerinin suçlandığı sorumluluğu üstlendiği gözetildiğinde sanıkların suça sürüklenen çocuğu ablasını öldürmesi yönünde azmettirdiklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmalarına yeterli kanıt bulunmadığından beraatlerine karar verilmiştir." - Diyarbakır