Aa Spor Masası, Bakan Kılıç ile Başladı (5)

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli bir konu olduğunu söyledi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın ilk konuğu olan Bakan Akif Çağatay Kılıç, özellikle gençlik çalışmalarıyla ilgili yoğun bir dönemde olduklarını belirterek, "Bir taraftan da tüm illerimizde 5-18 yaş grubundaki gençlere yönelik olarak spor çalışmalarımız başladı. Yaz spor okulları olarak tabir ettiğimiz çalışmalarda iyi gidiyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı 279 oldu. Önümüzdeki dönemde 30 gençlik merkezimizin de hayata geçeceğini düşünürsek, 300'ü aşacağız." dedi.



Gençlik merkezlerinde şu anda üye sayısının 1 milyon 700 bin civarında olduğunun altını çizen Kılıç, "Faaliyetlere katılan gençlerin sayısı 3 milyonu geçti. Gençlik merkezlerimize gönüllü esasına göre katılmak isteyenlere spor, sanat, sosyal aktivite konusunda yoğun bir yelpazede hizmet veriliyor. Eğitim, önemli bir unsur olarak devreye giriyor. Geçen yıl gençlik kamplarında 76 bin kardeşimi ağırladık. Bu seneki hedefimiz 120 binin üzerine çıkmak. 2012'de 12 kampımız vardı, şu anda 36'ya ulaştı." diye konuştu.



Bakan Kılıç, gençlik merkezlerinin uluslararası ayağını da geliştirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler ile ilgili de çalışmalarımız var. Orada yaşayan ama Türkiye'ye hiç gelmemiş olan kardeşlerimizi Türkiye'ye getirme çalışmalarını da yapıyoruz. Türkiye'de farklı şehirlerdeki kardeşlerimizin il il gezerek kamplarda bir araya gelmelerini sağlıyoruz. 6 dönem şeklinde, 11 Haziran-1 Ağustos tarihlerinde yapacağız. Gençlik kamplarına başvurular, 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Gençlerin yoğun şekilde sosyal aktivitelerin içinde yer almalarına çalışıyoruz. Örneğin okullara, huzur evlerine, yetiştirme yurtlarına ziyaretler yapılıyor. Köy okullarına gidip, oraların yeniden tesis edilmesi ve fiziki açıdan düzeltilmesi noktasında gençlerimiz görev yapıyor." ifadelerini kullandı.



"İnşallah yeni Kenanlar yetişecek"



Bakan Akif Çağatay Kılıç, son dönemde motor sporlarında elde edilen başarılara değinerek, "Özellikle Kenan Sofuoğlu'nun başarıları var. Kendisi çok sevdiğimiz ve zaman zaman uzun sohbetler yaptığımız bir kardeşimiz." yorumunu yaptı.



Kenan Sofuoğlu'nun kendi memleketinde bir pist çalışması bulunduğunu hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:



"Bu noktada kendisine destek veriyoruz. İnşallah orada yeni Kenanlar yetişecek. Şimdi Toprak kardeşimiz var, onu yetiştiriyor. İnşallah daha fazla kardeşimizi de kazandıracak. Yüreklerimizi ağzımıza getiren bir branş. Çok yüksek hızlara ulaşılan zamanlar oluyor. Kenan, bir kaza da geçirdi ama şimdi iyi. Kenan, gerçekten büyük emek veren ve birçok noktada fedakarlığını yapmış bir kardeşimiz. Ece Vahapoğlu ve Şahika Ercümen, farklı branşlarda mücadele ediyor. Herkes İçin Spor Federasyonu, HİSApp adıyla bir telefon uygulaması hayata geçirdi. Her yerde spor yapabilmeniz için geliştirilmiş bir şey. Ne kadar çok indirirsek o kadar çok hareket edebiliriz. Masa başında, evimizde yapabileceğimiz en basit hareketleri gösteriyor. Bazı ödüller de koyduk. Ece Vahapoğlu'nun Everest Dağı'ndaki yarışına Herkes İçin Spor Federasyonumuz destek oldu. Şahika'nın yeni bir denemesi olacak, ona da destek verecekler."



Bakan Kılıç, özellikle curling branşının üzerinde durmak istediğini dile getirerek, "Curling, Türkiye'de çok yeni ama yaygın olabilecek bir branş. Bu anlamda iyi bir branş kazandırdığımızı düşünüyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Curling Milli Takımımız önemli başarılara imza attı. Kış sporlarıyla ilgili snowboard ve kayakla atlamada güzel gelişmeler var. Tüm branşlarda ciddi bir hareketlenme var. Bunun en temel unsuru da bizim olimpik sporcularımızın hazırlanacağı merkezlerimizin yeniden yapılandırılması. Bununla ilgili mevzuat çalışmaları son noktaya geldi. 80 milyonluk ülkemizin olimpik havuzunda olan sporcuları doğru destekleyelim. Bunu yaparsak, 2020, 2024 ve 2028'de çok farklı sonuçlar elde edeceğiz. Bir kere 2016'yı zaten aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Uyuşturucu madde satanlar vatan hainidir"



Bakan Akif Çağatay Kılıç, uyuşturucu konusunda yaptığı değerlendirmede ise "Başta bonzai denilen sentetik uyuşturucu olmak üzere esrar, kokain gibi maddelerin satılması veya bunların gençlere ulaşması noktasındaki herkes vatan hainidir, alçaktır. En ağır cezayı da alacaktır. Yapılan değişikliklerle yönetmelik ve kanunlar bu konuda oldukça sertleşti. Üstüne gidiyoruz, sonuna kadar da gideceğiz." diye konuştu.



"Terörle nasıl mücadele ediyorsak, uyuşturucuyla da aynı şekilde etmeliyiz." diyen Bakan Kılıç, "Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu içinde bakanlıkların birçok görevi var. İlki, emniyetle alakalı olan sokaktaki satıcılar veya üreticilerin tespit edilmesi. Bir diğeri de rehabilitasyon ve önleme. Biz de yaklaşık 75 programla 66 bin gencimize madde kullanımının zararlarıyla ilgili bilgilendirme yaptık. Binin üstünde antrenöre, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verdik. Antrenörlerin eğitimli olması, küçük yaştan beri yetiştirdikleri sporcuların yanlış yollara sapmamaları konusunda onlara yardımcı olabilmelerini sağlıyor. Sporla uğraşan gençlerimiz arasında uyuşturucunun çok az olduğunu görüyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Kılıç, Spor İl Müdürlükleri ve Kredi Yurtlar Kurumunun da bu mücadelenin içinde olduğunu belirterek, "2 milyon lira üstündeki bir maddi kaynakla bu mücadeleyi veriyoruz. Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM), Sağlık Bakanlığı, rehabilitasyon merkezlerimiz bu konuda çalışıyor. 'Kapılar Kapanmasın' Projesi'yle de cezaevine düşen gençlerimizin bir daha o noktaya gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Yeşilay, Kızılay ile yoğun temasımız oluyor. Kamplarımızda gençlerin bu konuda da eğitim almasını sağlamak için çalışıyoruz. Ailenin yerini hiçbir şey tutamaz. Ailelerin gözü, çocukların üstünde olsun. Anne, baba, kardeşin vereceği desteği kimse veremez. Öğretmenlere de çok önemli görev düşüyor. Ailelerle yakın temasta olmalılar. Bağımlılıkla mücadele konusunda projelere özellikle destek veriyoruz. Sadece geçen sene 112 projeye destek verdik." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz programları



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ'nün geçen yıl 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği ve şehitler verilerek bertaraf edilen darbe girişiminin yıl dönümü konusunda AK Parti'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmaları olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Bakanlık olarak gençlik merkezlerinde, yurtlarda 15 Temmuz bilincinin en iyi şekilde yerleşmesi için yoğun çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



'İçimizdeki Kahramanlar' programıyla tüm illeri gezdiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Burada 15 Temmuz gecesi bu olayları yaşayan gazilerimiz, tecrübelerini, neler yaşadıklarını aktarıyor. Çok güzel geri dönüşler aldık. 15 Temmuz öncesi yurt dışında 9 program yapacağız. Bir tanesine fırsat olursa ben de katılacağım. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ ile mücadele devam etmekte. Mahkemede ortaya koydukları tiyatro. Vatandaşlarımız morallerini bozmasın. Moral bozmaya, kendilerine moral vermeye çalışıyorlar. Şimdi bir bir dökülüyorlar. Kamera kayıtları ve içeriklerinin ortaya çıkmış olması nedeniyle bu millete ihanet edenler perişan vaziyetteler. Terör örgütünün üyeleri perişanlık içindeler. Bu milletin, tarihin ve de Allah'ın önünde hesap verecekler. Pensilvanya'da oturan şarlatana, terörist başına iradesini teslim etmiş olanlar, hesabını verecekler. Biz ülkemizde ve dünyada bunlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Adil olacağız, acımayacağız. İtiraz kurullarına gider itirazlarını yaparlar. Silahları alıp, uçaklarla, helikopterlerle ateş edenler, neyin temizlenmesi içindesiniz, yaptığınız ettiğiniz ortada. Mahkemede hesabını veriyorsunuz, vereceksiniz."



Gazi ve şehit ailelerine de seslenen Kılıç, "Ailelerimiz müsterih olsunlar. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin duruşu ortadadır. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Bakanlığımıza da zamanında sızanlar olmuş. Birinin bile gözünün yaşına bakmadan gönderiyoruz, bakmam da. 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyenler var. Yaparken, ihanet içine girerken düşüneceksin. Dolayısıyla demokrasi nöbetlerini illerimizle, teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Onları hazırlıyoruz. Bakanlığımız da gençlik merkezlerinde, Kredi Yurtlar Kurumunda ve gençlik çalışmaları içinde 15 Temmuz'u unutturmamak için, gerçekleri anlatmak üzere çalışıyor. Birileri diyor ya 'kontrollü darbe' diye. Kontrollüyse adama sorarlar, sen nasıl çıktın o havaalanından? Kimin kontrollü, nasıl şekilde nereden çıktığı belli. Kontrollü yürüyüş yapanlar demek ki kontrollü darbe fikrine geliyorlar. FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar, hiçbir şekilde acımadan ama adil olarak sürecek. Adilden kastım, bir bilgi ve belge varsa getirir ortaya koyarlar, biz de değerlendiririz. Onlar bu millete acımadı. Mağdur diyorlar ya, 80 milyon 15 Temmuz'da mağdur oldu. İnanıyorum ki yapılan çalışmalar yüzde 99 oranında doğrudur. Yüzde 1'in incelemesi var. Kurul kuruldu, gider oraya itirazını yapar." şeklinde görüş belirtti.



"Ankara'da statla ilgili çalışmalar başladı"



Bakan Kılıç, Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili de bilgiler vererek, yeni stadyumun mevcut 19 Mayıs Stadı'nın olduğu yere yapılacağını belirtti.



Statla ilgili zeminin incelenmesi çalışmasının devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Dolayısıyla amatör kulüplerimizin de stadın altında olduğu bölgeden çıkıp yeni bir yere geçmesi gerekiyordu. Aslında anlamlı oldu, eskiden bu hain yapının bir televizyon kanalı vardı. Onun da Tandoğan'da binası bulunuyordu, el konuldu. Amatör spor kulüplerine yeni stadın inşaatı bitene kadar o binayı tahsis ettik." diye konuştu.



Stadın yıkılacak olması nedeniyle Ankara'daki takımların maçlarını farklı statlarda oynayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Malum MKE Ankaragücü, artık TFF 1. Lig'de. Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Hacettepe var. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Bu anlamda MKE Ankaragücü, taraftarının çok olması dolayısıyla maçlarını Osmanlıspor'un oynadığı statta yapacak. OSTİM Stadı'nda da Gençlerbirliği ve Hacettepe maçlarını yapacak. 19 Mayıs Stadı'nı temizlemeye başladık. Orada İl Müdürlüğümüz var, onu da alıp başka bir yere taşıyoruz. Özellikle Ankara'da bunlarla ilgili bazı soru işaretleri olmuş. 19 Mayıs Stadı Kompleksi'nin olduğu yer, Ankara'nın spor kalbidir. Bittikten sonra modern kalbi olacak. Tesisleriyle, altyapısıyla ve imkanlarıyla çok farklı bir noktaya gelmiş olacak. 'Amatörlere ne yaptınız?' diyorlar, amatörler başımızın üzerinde. Çünkü amatörlerden gelen sporcular, başarıya gidiyor. O stat sadece bir stat olmayacak, altındaki ve üstündeki yapısıyla birçok kişiye hizmet edecek. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok farklı hizmetler olacak. Etraftaki alanlar düzenlenip sporun modern merkezi olarak devam edecek. Kimse herhangi bir şekilde dedikoduya, olumsuz anlamda ortaya konan sözlere itibar etmesin. Sporcularımızın da amatör sporcularımızın da en iyi şekilde sporlarını yapmaları için imkanları seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bunu vatandaşlık görevimiz olarak yapıyoruz. İnşallah Ankara'ya yakışır güzel bir stat olacak."



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