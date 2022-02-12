6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu. Parlamenter sistem ile ilgili çalışmanın değerlendirildiği toplantı öncesi liderler birlikte poz verdi.

"BU AKŞAMDAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Liderlerin tarihi buluşmasıyla ilgili ilk açıklamalar yapıldı.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, "33 yıllık gazeteciliğim bana diyor ki; bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" yorumunda bulundu.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMALAR: BÜYÜK BİR ADIM

Tarihi kareyi Ahmet Arif'in dizleriyle yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, fotoğrafa "Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?" notunu düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tarihi buluşmadan ilk kareleri, " Türkiye'nin demokratik hukuk devletine kavuşması ve dolayısıyla aydınlık yarınları için atılmış büyük bir adım" diye yorumladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, liderlerin buluşmasından fotoğrafları paylaşarak "Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da liderlerin yuvarlak masa etrafındaki fotoğrafını "Rant ortaklığı değil, ilke ortaklığı…" notuyla paylaştı.

DEMOKRAT PARTİ: HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, tarihi görüntüyü paylaşarak "Her şey daha güzel olacak!" dedi.

GELECEK PARTİSİ: HER MASADA OLACAĞIZ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de "Sn. Davutoğlu nezdinde Gelecek Partisi, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulabilmesi, toplumun hiçbir kesiminin kaybetmediği, kazanımların korunduğu, kimsenin kimseden rövanş almadığı âdil bir düzen kurulabilmesi gayreti ile ülke menfaatine olan her masada olacaktır" açıklamasında bulundu.

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