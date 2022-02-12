6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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6 muhalefet partisinin lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya geldi. Buluşmanın ardından partilerden ilk açıklamalar dikkat çekti. Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, "Bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" derken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.
Liderlerin tarihi buluşmasıyla ilgili ilk açıklamalar yapıldı.
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, "33 yıllık gazeteciliğim bana diyor ki; bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" yorumunda bulundu.
Tarihi kareyi Ahmet Arif'in dizleriyle yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, fotoğrafa "Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?" notunu düştü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tarihi buluşmadan ilk kareleri, " Türkiye'nin demokratik hukuk devletine kavuşması ve dolayısıyla aydınlık yarınları için atılmış büyük bir adım" diye yorumladı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, liderlerin buluşmasından fotoğrafları paylaşarak "Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da liderlerin yuvarlak masa etrafındaki fotoğrafını "Rant ortaklığı değil, ilke ortaklığı…" notuyla paylaştı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, tarihi görüntüyü paylaşarak "Her şey daha güzel olacak!" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de "Sn. Davutoğlu nezdinde Gelecek Partisi, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulabilmesi, toplumun hiçbir kesiminin kaybetmediği, kazanımların korunduğu, kimsenin kimseden rövanş almadığı âdil bir düzen kurulabilmesi gayreti ile ülke menfaatine olan her masada olacaktır" açıklamasında bulundu.