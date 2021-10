4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Dünya Hayvanları Koruma Günü amaçları nelerdir? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihi!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü her yıl olduğu gibi düzenli araklıklarla vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İnsanlar 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Dünya Hayvanları Koruma Günü amaçları nelerdir? Sorularını araştırmaktadır. Peki, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Dünya Hayvanları Koruma Günü amaçları nelerdir? Dünya Hayvanları Koruma Günü hibe kazananları kimlerdir? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihi! Ayrıntılar haberimizde...

4 EYLÜL DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Hayvan Günü, hayvanların durumunu yükseltmek ve refahlarını iyileştirmek için uluslararası bir eylem günüdür ve her yıl hayvanların koruyucu azizi Assisili Francis'in bayram günü olan 4 Ekim'de kutlanır . İlk olarak 1925'te düzenlenen gün, işletmeleri, okulları, kulüpleri ve diğerlerini tüm hayvanların yaşamlarını iyileştirmek amacıyla çeşitli Dünya Hayvan Günü etkinlikleri düzenlemeye ve katılmaya teşvik ederek dünya çapında hayvan refahı sorunlarına dikkat çekmenin bir yoludur. tanıma ve farkındalık yoluyla.

Tarihsel olarak, gün yaratıcısı, sinolog ve hayvan koruma aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı , ancak bugün, hayvanların yıllık küresel kutlamasına İngiltere merkezli hayvan refahı yardım kuruluşu Naturewatch Foundation öncülük ediyor.2003 yılında Naturewatch Vakfı, hayır kurumunun halen sürdürmekte olduğu ilk Dünya Hayvanlar Günü web sitesini başlattı. Web sitesi, Dünya Hayvanlar Günü'nde ve çevresinde gerçekleşen küresel Dünya Hayvan Günü etkinliklerini listeler ve destekçileri kendi etkinliklerini dizine eklemeye teşvik eder. Dünya Hayvanlar Günü web sitesi ayrıca özel etkinliğe nasıl dahil olunacağına dair yüzlerce fikir sunar ve destekçilere gruplarının gerçekleştirebilecekleri eylemlere rehberlik edecek bir 'kaynaklar' bölümü sağlar.

2007 yılında, aynı zamanda dünya çapında gönüllü bir Büyükelçi programcısı kurdu. World Animal Day, Animals Asia Foundation'ın kurucusu ve CEO'su Jill Robinson da dahil olmak üzere dünya çapında 70'ten fazla ülkedeki hayvan organizasyonlarından 97 büyükelçiden oluşan bir ağa sahip. Dünya Hayvan Günü Elçileri, ülkelerindeki hayvan refahı projelerini finanse etmek için Naturewatch Vakfı tarafından desteklenen yıllık hibeler için başvurabilirler . Bu hibeler, hayvan refahı üzerinde önemli ve kalıcı bir etkisi olacağına inandıkları projelere verilmektedir. Hibe başvuruları genellikle Şubat ve Mayıs ayları arasında kabul edilir ve Ağustos ayında duyurulur. Dünya Hayvanlar Günü hareketi, Anneka Svenska, Brian Blessed ve Melanie C gibi bir dizi ünlü tarafından da destekleniyor ve onaylanıyor .

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ AMAÇLARI NELERDİR?

Dünya Hayvanlar Günü'nün misyonu, "dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek için hayvanların statüsünü yükseltmektir. Dünya Hayvanları Günü kutlamalarını inşa etmek, hayvan refahı hareketini birleştirir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için küresel bir güç haline getirir. tüm hayvanlar için. Milliyet, din, inanç veya politik ideolojiden bağımsız olarak her ülkede farklı şekillerde kutlanır. Artan farkındalık ve eğitim yoluyla, hayvanların her zaman duyarlı varlıklar olarak kabul edildiği ve her zaman saygı duyulduğu bir dünya yaratabiliriz. onların refahı."

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TARİHİ!

Dünya Hayvanlar Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı . 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda ilk Dünya Hayvanlar Günü'nü düzenledi . Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik aslen ile uyum sağlamaya, 4 Ekim için planlandı bayram gününde ait Assisi Aziz Francis, ekolojinin koruyucu azizi. Maalesef mekan o gün müsait değildi. Etkinlik daha sonra 1929'da ilk kez 4 Ekim'e taşındı. Zimmermann her yıl Dünya Hayvanlar Günü'nün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Nihayet, Mayıs 1931'de, İtalya'nın Floransa'daki Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün evrensel hale getirilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi ve bir karar olarak kabul edildi.

Dünya Hayvanları Günü'nün 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde , nesli tükenmekte olan türlerin kötü durumunu vurgulamak isteyen ekolojistlerin toplantısında başladığına bazen yanlış olarak atıfta bulunuluyor .

1948'de Avustralya kutlamaları RSPCA tarafından organize edildi. The Examiner'a göre, köpekler için bir pansiyonun inşası planlandı ve LGRC'den bir bağış alındı. 2002'den beri Finlandiya Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği (SEY) Hayvan Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi ve dağıtıldı. okullara malzeme. Bugün, Dünya Hayvan Günü, 2003'ten beri İngiltere merkezli hayvan refahı yardım kuruluşu Naturewatch Foundation tarafından yönetilen ve sponsor olunan hayvan koruma hareketini birleştiren küresel bir etkinliğe dönüşüyor . 27 Ekim 2006'da Polonya parlamentosu , hayvan koruma hareketinin kurulmasına ilişkin bir kararı kabul etti. 4 Ekim Hayvanlar Günü.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ HİBE KAZANANLARI KİMLERDİR?

Naturewatch Vakfı , her yıl seçilen Elçileri ve onların hayvan refahı organizasyonunu seçer ve onlara bir Dünya Hayvan Günü Hibesi vererek sponsor olur. Bu hibe, seçtikleri kurum veya kuruluşların ülkelerindeki hayvanların yaşamlarını iyileştirecek bir projeyi tamamlamalarına yardımcı olur. Seçim, 'hayvanların refahı üzerinde önemli ve kalıcı, olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip', 'Dünya Hayvanlar Günü'nün ruhuna uygun' ve muhtemelen 'hareketin amacına ulaşmasına yardımcı olacak' bir projeye dayanmaktadır. Dünyanın her yerindeki hayvanların statüsünü yükseltme misyonu.

2014 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

İlk hibe, 'büyük sıkıntıya, korkunç yaralanmalara ve birçok durumda zavallı hayvanlar kendi güçlerini çekmeye çalışırken ölüme neden olan öküz arabalarının ve tonga arabalarının aşırı yüklenmesini durdurmaya yardımcı olmak için 2014 yılında Hindistan'daki Ghaziabad Hayvanları Halkına verildi. yükler'. Bu nedenle Hayvanlar için İnsanlar, yaralı hayvanlar için ücretsiz veteriner tedavisi içeren altı aylık bir bilinçlendirme kampanyası yürütmeyi ve çalışan hayvanların durumunu değerlendirmek için toptan satış pazarlarını araştırmayı önerdi. Ayrıca bilgi broşürleri, hayvan beslenme formları ve yaralı hayvanları tedavi ettiler.

Ana hibe kazananına ek olarak, diğer iki kuruluş, Sri Lanka'da Hayvan Refahı Yoluyla Toplumu Koruma için Kandy Derneği ve Bolivya'da ADDA, kısa listeye alındı ??ve kurtarılanlar için daha sonraki kısırlaştırma kliniklerine ve veteriner tedavisine fon sağlamaya yardımcı olmak için daha küçük bir hibe verildi. hayvanlar sırasıyla.

2015 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2015 yılında, Tanzanya'daki çalışan eşeklerin ve gezici hayvanların yaşamlarını iyileştirecek bir projeyi finanse etmek için Tanzanya Hayvan Refahı Derneği'ne hibe verildi. Eşek, köpek ve kedilerin kuduza karşı aşılanması, köpek ve kedilerin kısırlaştırılması, kurtların temizlenmesi, yaraların tedavisi ve mevcut tüm hastalıklar konusunda da veterinerlik hizmeti verildi.

2016 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2016 yılında, pazarlarda, evcil hayvan dükkanlarında, mezbahalarda ve hayvanat bahçelerinde hayvanların hayatlarını değiştirmek için Kürdistan Hayvan Haklarını Koruma Örgütü'ne (KOARP) hibe verildi. Kürdistan'daki hayvanlar şu anda KOARP'ın değiştirmeye çalıştığı yasal korumaya sahip değil. [15] Bu, 24 saat acil veterinerlik hizmeti sağlamayı, bir okul eğitim programı yürütmeyi, vahşi hayvanların yasadışı avlanmasını sona erdirmeyi, genel halkı hayvan bakımı konusunda eğitmeyi ve hayvan koruma mevzuatının getirilmesi için milletvekilleriyle çalışmayı içerir.

2017 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2017 yılında, Sumatra'da özellikle güneş ayıları için iki orman rehabilitasyon muhafazası inşa etmek için Jakarta Hayvan Yardım Ağı'na (JAAN) ana hibe verildi . O zamana kadar sadece gibonlar ve orangutanlar için merkezler vardı. Bu muhafazalar, genç güneş ayılarının hayatlarını esaret altında geçirmek yerine vahşi doğaya salıverilmeye hazırlanmalarına izin verdi. Muhafazalar, vahşi doğaya geri bırakılmadan önce diğer Endonezya vahşi yaşamını rehabilite etmek için de kullanıldı.

Svaziland Hayvan Refahı Derneği ve ADDA Bolivya'ya iki küçük hibe de verildi.2018 itibariyle, bu hibeler JAAN için devam eden rehabilitasyon muhafazalarının inşasına yardımcı oldu, Svaziland Hayvan Refahı Derneği için 6.000 Evcil Hayvan Bakım Broşürü yazdırdı ve ülke çapında konuşmalar, konferanslar ve sunumlar yoluyla ADDA için hayvan refahını teşvik etti. .

2018 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2018'de, hibe, toplu taşıma araçlarına güvenmek zorunda kalmamaları ve yaralı hayvanlara daha verimli bir şekilde ulaşabilmeleri için bir hayvan ambulansı satın almaları için Animals Siliguri'ye verildi.

2019 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2019'da hibe, Lofa County'nin iki yeni bölgesinde 20 toplulukta 10 aylık bir projeyi finanse etmek için Liberya Hayvan Refahı ve Koruma Derneği'ne (LAWCS) verildi. Bu, her toplulukta, paydaşlar tarafından mevzuat konusunda eğitilecek ve topluluklarını hayvan koruma yasaları konusunda eğitmeye devam edecek bir Hayvan Refahı Odak Grubu oluşturmayı içeriyordu.

2020 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2020 hibesini iki proje kazandı: Düşük gelirli evlerden 100 sokak hayvanı ve evcil hayvanı kısırlaştıran Romanya'daki Animed Arad ve köpekleri kuduza karşı kısırlaştıran ve aşılayan Nepal Himalaya Hayvan Kurtarma Vakfı (HART). 2021 Dünya Hayvanlar Günü Hibe Sahibi

2021'de iki ana hibe kazanan ve iki küçük hibe kazanan vardı. Ana hibelerin kazananları, Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA), Kamerun ve Afrika Hayvan Refahı Ağı (ANAW), Kenya oldu. Hibenin fon sağladığı OIPA projesi, 1.000 eşeğe veteriner bakımı ve sahipleri ve okul çocukları için insancıl bir eğitim programının yanı sıra atölye eğitim kursları ve yerel başıboş eşekler için yiyecek sağlanmasını içeriyordu. ANAW tarafından organize edilen projede 4.000 köpeğe kuduza karşı aşı yapıldı ve kuduzdan korunma ve kontrol konusunda topluma bilgi verildi.

Mini, hem Svaziland Hayvan Refahı Derneği (SAWS) hem de Bolivya'daki Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA) için finanse edilen projelere hibe veriyor. SAWS için mini hibe, toplumdaki temel hayvan bakımı bilgilerini geliştirmek için 10.000 eğitim broşürünün basılmasını finanse etti. ADDA için mini hibe, okullar, üniversiteler, yetkililer ve genel halk arasında dağıtılan iki büyük afiş ve eğitim broşürünün tasarımını ve satın alınmasını finanse etti. Mini hibe aynı zamanda sokak hayvanlarını beslemek ve sterilize etmek ve acil veterinerlik hizmetleri sağlamak için de kullanıldı.

