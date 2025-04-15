Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal sözler
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar
Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonun ilan edileceği maçı söyledi

Şampiyonun ilan edileceği maçı söyledi

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan nişanlısının 47 yaşındaki annesini hamile bırakması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında Doğan ile kaynanası Güldane Şahin Esra Erol'un programında stüdyoya gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Türkiye damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'le nişanlandı. Nişanın ardından skandal patlak verdi. Esra Erol'a başvuran Dilek Şahin, nişanlısı ile 47 yaşındaki annesinin Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti. Doğan'ın kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı, kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

DAMAT İLE KAYNANA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Tepki yağan olayın ardından polis ekipleri stüdyoya geldi. Yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ile Güldane Şahin'i canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan Cuma Doğan'ın asker firarisi olduğu öğrenildi.

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Skandal olaydaki detaylar mide bulandırdı. Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındıCuma Doğan-Güldane Şahin

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" dedi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındıDilek-Güldane Şahin

RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenilirken Esra Erol'un programına katılan damat Cuma Doğan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmek için kaçtık" dedi. Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat "Kaynaman oluyordu" cevabını verdi. "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacım" yanıtını verdi. Damat ve kayın validenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

AMAT VE KAYINVALİDENİN OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tepkilerin odağındaki yasak aşkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde damat ile kayınvalidenin samimi görüntüleri ortaya saçıldı. Görüntülerde damat ve kayınvalidenin sınırları aşan bir şekilde şakalaştığı görüldü.

Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KALİTE ORTADOĞU , YAŞAM ŞARTLARI AFRİKA, GERİ KALANDA AHANDA BUNLAR İŞTE

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Halkın gazını alacaklar ya gözaltına alırlar. Ne ile suçlıyacaklar? Zinayı suç olmaktan çıkarttılar bunlar. Ne ile suçlıyacaklar.. Vatandaşa şirin görükmek için aldılar sonrada bırakırlar.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Toplumsal çöküş örneği reziller

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Ya artık şu iğrenç canlı yayın hikayelerinizi bir son verin ya millet araba yapıyor uçak yapıyor gavur dediğiniz insanlar sizden beş kat daha öndeler ya yeter artık bırakın şu işleri ya RTÜK kapat şu kanalları ya

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Baştan zinayı günah veya suç olmaktan çıkart ve şimdi gözaltı yap ve yargı önüne çıkartılması neyle suçlayarak yargılama yapacaksınız..hee türlü ahlaksızlığın zemin bulmasına zemin hazırla...demezler mi? Bu ne perhiz........biz bu durumlara bir keremle bir şey olmaz diyip ahlaksızlığın kapatılması sonucu gelmedik mi?.. hatanızı anlamış gibisiniz bu gibi pis olay yargıda yeni bir milat olması dileğiyle...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Gözaltına alınma nedenleri Dilek'e Şiddet ve Tehdit imiş. Etik olarak kesinlikle yanlış bir durum ama Hukuken kaynanala beraber olmak suç değil. Ülkemizde zinayı 1999 da suç olmaktan çıkaranlar utansın.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıduygusal:

adamı rezilliği ile ünlü yaptılar. o şuan utanmz biri olduğu için bu haberleri bir şöhret olarak görüyordur.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadana 01:

Allah için biri şu televizyon programlarını kaldırsın ki şu iğrençliği görmeyelim kötü örnekleri insanlar örnek almasın, biri şu yayınları durdurup kaldırsın, eskiden Türk filmleri yayınlarlardı ne güzel şimdi film izleyemez olduk

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıduygusal:

ikiside en az 7 yıl hapis cezası alırsa oyum akp ye dir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

ARKADASLAR BUNLARA ASLA iNANMAYIN AKKOYUNLAR HüKüMETiNiN SATILIK MEDYASIYLAN PARALI ASKERLERiYLE TiYATRO VERiYORLAR ELLERiNE ROL OYNA BAKALIM AC iSSiZLER iZLESiN AC EMEKLiLER iZLESiN MiLLETi UYUTMA TAKTTiKLERi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.