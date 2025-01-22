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Kahreden hikaye! Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

Kahreden hikaye! Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. Kalp rahatsızlığı olduğundan söz eden babası Hasan Ermanoğlu, "Benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. 'Sana göz kulak olmak için geleceğim' demişti." diyerek acı gerçeği açıkladı.

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı

Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Vali Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Uncu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dilara'nın cenazesi, törenin ardından defnedildi

Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

"ORAYA GİDENE KADAR ATLAMIŞTI"

Tedavisinin ardından cenaze namazına katılan baba Hasan Ermanoğlu, olay gününü anlattı. "Ben başka bir otelde çalışıyordum, o başka bir oteldeydi. Otelin revirinde hemşirelik yapıyordu." diye konuşan Ermanoğlu, "Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00'te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı." dedi.

Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

Ambulansın içinde müdahale edildiğini ama kızının hayatını kaybettiğini ifade eden baba Ermanoğlu, "Hatırladığım kadarıyla 12'nci katındaydı. Bir gün önce yanıma gelmişti. Diğer arkadaşıyla gelip 'Baba bizi Mart'ta pikniğe götür' dedi, 'Tamam, götürürüm sizi' dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti." diye konuştu

Yangında can veren Dilara, babasına göz kulak olmak için gitmiş

"BENİM İÇİN GELMİŞTİ"

Kıznın 35-40 gündür otelde çalıştığını sözlerine ekleyen baba, "Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi." dedi. Kızının gelmesini istemediğini de dile getiren Ermanoğlu, kızının "Sana göz kulak olmak için geleceğim" dediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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