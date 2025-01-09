Yangın haberi sunan spiker, canlı yayında şov yapınca tepki topladı

Los Angeles'taki büyük yangını aktaran ABC televizyonunun ünlü spikeri David Muir, itfaiyeci ceketini daha karizmatik görünmek için mandallaması sosyal medyada tepki çekti.

Felaketin en çok vurduğu Pacific Palisades bölgesinden canlı yayın yapan Muir'in, sırtındaki ABC logolu itfaiye ceketini vücuduna daha oturması için arkadan mandalla tutturduğu görüntülendi. İzleyiciler, binlerce kişinin evini kaybettiği bir felaketi aktarırken spikerin görünüşüyle ilgilenmesini "zavallıca" buldu.

Ünlü rockçı Ozzy Osbourne'un oğlu Jack Osbourne, "Güzel ceket kardeşim. Şehrimiz yanıp kül olurken sen mandalla tutturduğun ceketinle şık görünmeye devam et" diyerek spikere tepki gösterdi.

New York Post gazetesi, televizyon yayınlarında kıyafetleri düzeltmek için mandal kullanmanın yaygın olduğunu belirtse de, izleyiciler özellikle büyük bir felaket haberinde spikerin böyle bir şey yapmasını uygunsuz buldu.

Bu arada Los Angeles'taki yangınlarda son durum giderek kötüleşiyor. Şehrin beş farklı bölgesinde süren yangınlarda 130 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı, beş kişi hayatını kaybetti. Paris Hilton, John Goodman ve Billy Crystal gibi ünlülerin evleri tamamen yandı.

Şehrin tarihindeki en büyük yangın olan Palisades'te 17 bin dönüm alan kül olurken, Hollywood Tepeleri'ndeki yangın ünlü Hollywood tabelası ve Hollywood Bowl'u tehdit ediyor. Leonardo DiCaprio, Lady Gaga ve Quentin Tarantino'nun malikaneleri de risk altında.

1.800 itfaiyeci aralıksız çalışırken, şehir yönetimi "Pes etmeyeceğiz, yeniden inşa edeceğiz" açıklaması yaptı. Yangın bölgelerinde üç kişi yağma yaparken yakalandı.