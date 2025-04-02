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Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayata gözlerini yumdu. Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlanıyor.

KKTC'de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi. Konak'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katılıyor.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

"HERKESİN KALBİNDEN BİR PARÇA EKSİLDİ"

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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