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Greenwood atılan 8 gole rağmen üzgün

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Greenwood atılan 8 gole rağmen üzgün
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mason Greenwood açıklamalarda bulundu. Atılan 8 gole rağmen daha fazla gol atabileceklerini belirten yıldız isim, bunu başaramadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, takımın 8 gol atmasına rağmen daha fazla gol atamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.
  • Greenwood, milli arada gelişmeleri gereken konulara odaklanacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Fenerbahçeli futbolcu  Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLASI OLABİLİRDİ"

Daha fazla gol atabileceklerini belirten İngiliz futbolcu, bunu başaramadıkları için üzüntülü olduğunu ifade ederek "İyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Bunun için üzgünüm. Onun dışında performansımızdan mutluyum.'' dedi. 

"ŞANS TAMAMEN YANIMIZDAYDI"

Sözlerine devam eden yıldız isim,  "Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız. Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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