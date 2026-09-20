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İstanbul'un Kralı Felipe Massa, Fenerbahçe tribünlerinde

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İstanbul'un Kralı Felipe Massa, Fenerbahçe tribünlerinde
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Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, İstanbul Park'taki programının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Chobani Stadyumu'nda tribünden takip etti.

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından soluğu Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe- Eyüpspor karşılaşmasında aldı.

FELIPE MASSA KADIKÖY'DE

İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen ve yeniden Formula 1 takvimine girecek pistte deneme sürüşü yapan Brezilyalı pilot, programının ardından Chobani Stadyumu'na geçti. Massa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

''İSTANBUL'UN KRALI'' OLARAK ANILIYOR

İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez zafere ulaşan Massa, bu başarılarıyla "İstanbul'un Kralı" olarak anılıyor.

İstanbul'da yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 45 yaşındaki pilot, TOSFED İstanbul Park'ın 2027'de Formula 1 takvimine dönmesini de değerlendirmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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