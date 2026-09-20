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JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

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JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı
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Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan minibüste, narkotik köpeği JPO'nun katıldığı aramada koyun yünlerine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.

Siirt'te minibüste koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

KOYUN YÜNÜ KOKUYU GİZLEYEMEDİ

Siirt- Kurtalan kara yolunda durdurulan bir minibüste, narkotik arama köpeği "JPO"nun da katılımıyla yapılan aramada, koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA
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