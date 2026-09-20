JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan minibüste, narkotik köpeği JPO'nun katıldığı aramada koyun yünlerine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklandı.
Siirt'te minibüste koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
KOYUN YÜNÜ KOKUYU GİZLEYEMEDİ
Siirt- Kurtalan kara yolunda durdurulan bir minibüste, narkotik arama köpeği "JPO"nun da katılımıyla yapılan aramada, koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA