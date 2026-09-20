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Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

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Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temasları kapsamında Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyetiyle görüştü; koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık teknolojileri ve iş birliği imkanları ele alındı. Memişoğlu, görüşmede Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve "Üreten Sağlık" yaklaşımını paylaştığını belirtti.

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temasları kapsamında ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyetiyle görüştü.
  • Görüşmede 'Üreten Sağlık' yaklaşımı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübeler, sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
  • Memişoğlu, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlık iş birliklerini güçlendireceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temasları kapsamında Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve heyetiyle görüştü; koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık teknolojileri ve iş birliği imkanları ele alındı.

"İKİ ÜLKE ARASDINDAKİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede; 'Üreten Sağlık' yaklaşımını, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübeleri, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

"ÜRETEK SAĞLIK" YAKLAMIŞI ELE ALINDI

Bakan Memişoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşmemizde; 'Üreten Sağlık' yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. 

Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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