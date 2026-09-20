Haberler

Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var Haber Videosunu İzle
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna tarafından düzenlendiği belirtilen İHA saldırılarında Moskova ve çevresi hedef alındı. Rusya yüzlerce İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Kapotnya'daki petrol rafinerisi sahasında yangın çıktı. Saldırılarda bazı yerleşim yerleri zarar görürken, en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresinde gece saatlerinde Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği belirtilen İHA saldırıları nedeniyle alarm verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırılar sırasında Rus hava savunma sistemlerinin "tüm savunma hatlarında" 1600'den fazla İHA'yı engellediğini açıkladı. Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 450 İHA'nın da etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Ancak saldırıların ardından Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotnya bölgesinde bulunan petrol rafinerisi sahasında hasar meydana geldiği ve bölgede büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

KAPOTNYA PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

İHA saldırılarının ardından rafineri sahasında bulunan bir tesiste yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevrede yaşayanlar tarafından görüntülendi.

Rus yetkililer, yangına müdahale edildiğini ve olay yerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

KONUTLARA İSABET ETTİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılarda bazı İHA'ların yerleşim bölgelerine de düştüğü aktarıldı.

Sofyino kentinde bir İHA'nın üç katlı bir apartmana isabet ettiği, olayda bir kadının hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında iki çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Orekhovo-Zuyevo bölgesinde ise bir özel evin yıkılması ve ardından çıkan yangında yaşlı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ramenskoye bölgesinde 21 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişinin binadan tahliye edildiği bildirildi.

Rusya Acil Durum ekipleri, saldırıların ardından hasar tespit ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MOSKOVA'DA İHA GERİLİMİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Moskova ve çevresi zaman zaman İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Ukrayna, Rusya'nın askeri ve enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini açıklarken, Rusya ise bu saldırıları "terör saldırıları" olarak nitelendiriyor.

Son saldırı, Moskova çevresindeki enerji tesislerinin yeniden hedef alınması nedeniyle dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti

Bir gizli kamera vakası daha! Bu kez spor salonunun duşunda

Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

Trabzon'dan Galatasaray'a flaş gönderme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı

Binadan deste deste para saçıldı, gören birbiriyle yarıştı

Yoldan geçen kadına hakaret etti, Atatürk’e küfürler savurdu

Sokakta kadına hakaret etti! Söyledikleri orada bitmedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz

Bölgede dengeleri değiştirecek sözler! Türkiye'den destek açıklaması

Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçağı kullandığı belirlenen şüpheli 15 yaşında çıktı

Sosyal medyada başladı, sokakta bıçakla bitti! Şüpheli 15 yaşında
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Klinik Psikolog Sena Nur Akpınar: Bağımlılık bir beyin hastalığıdır

"Bağımlılık bir beyin hastalığıdır"