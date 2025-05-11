Vali Toros: "Mersin'de suçluların barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Mersin, çetelerin, şehir eşkıyalarının değil, milletin şehridir. Hiçbir şahıs ve yapının ilimizin huzur ve güvenliğine kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Toros, kentte yürütülmekte olan güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Toros, 2025 yılının ilk 4 ayına ait verileri paylaştı.

Mersin'in, Torosların yemyeşil yamaçlarının Akdeniz'in masmavi ufkuyla kucaklaştığı, eşsiz bir coğrafyada yükselen çok özel bir şehir olduğunu söyleyen Vali Toros, "Bu güzide şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın emniyet içinde yaşamını sürdürmesini temin etmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 7 bin 604 polis, 2 bin 914 jandarma ve 654 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 11 bin 172 güvenlik personelimizle mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de teröre asla yer yok"

Devletin bekasına kasteden, milletin birliğine göz diken her türlü terör odağına karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Vali Toros, "Bu yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda göz altına alınan 178 şahıstan 71'i tutuklandı, 66'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Mersin'de teröre asla yer yoktur. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir" diye konuştu.

"Vatandaşın helal kazancına el uzatanlara göz açtırmıyoruz"

2025'in ilk 4 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun 9'unda azalma sağlandığı bilgisini veren Vali Toros, bu bilgileri aktardı; "Bu kategoride geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında düşüş kaydedilmiştir. Özellikle konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 39 oranında ciddi bir azalma sağlanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,6'lık aydınlatma oranı ile geçen yılın da üzerine çıkılmış, failler tek tek yakalanmıştır. Vatandaşımızın alın teriyle kazandığı birikimine göz dikenlere, helal kazancına el uzatanlara göz açtırmıyoruz. Nitekim bu yılın ilk 4 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun, 8'inde azalma kaydedilmiştir. Bu suçlarda toplamda yüzde 8,4'lük bir azalma sağlanmıştır. Bu kategoride yer alan evden hırsızlıkta yüzde 25, motosiklet hırsızlığında yüzde 25 ve oto hırsızlığında yüzde 20 oranında düşüş sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen bu 9 önemli suçtaysa yüzde 89,1'lik bir aydınlatma oranına ulaşılmıştır.

Bu veriler, Mersin'de suçun cezasız kalmadığını, güvenlik güçlerimizin titiz, etkin ve caydırıcı çalışmalar yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma sağlanmıştır. Ayrıca aydınlatma oranlarında da artış kaydedilmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

"Mersin'de suçluların barınmasına asla izin vermeyeceğiz"

Mersin'in, gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışmalarla daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Vali Toros, "Temennimiz, yarının bugünden de daha huzurlu olmasıdır. Çeşitli suçlardan aldıkları hapis cezası nedeniyle aranan şahısları yakalayarak adalete teslim ediyoruz. Mersin'de suçluların barınmasına asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirildiği bilgisini de veren Vali Toros, 840 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti, silah kaçakçılarına nefes aldırmayacaklarını söyledi.

"Mersin, çetelerin, şehir eşkıyalarının değil, milletin şehridir"

Vatandaşların huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkili operasyonların aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Toros, "Bu yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre organize suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyon sayısını yüzde 50 artışla 27'ye çıkardık. Bu operasyonlarla 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, gözaltına alınan 139 şahıstan 51'i tutuklanırken, 50'sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Çökerttiğimiz her bir suç örgütü ile Mersin'imizin huzur ve güvenliğini daha da güçlendiriyoruz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki, organize suç yapılarına karşı, topyekün mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bunun yanında güvenlik güçlerimizin kaçakçılıkla mücadeledeki başarılı çalışmalarıyla, geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 288 olan operasyon sayımız bu yılın aynı döneminde 328'e yükselmiştir. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 396 şahıstan 18'i tutuklandı, 23'üne ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaçakçılığa olduğu gibi tefeciliğe de geçit vermiyoruz. Tefeciliğe karşı düzenlenen 31 operasyonda göz altına alınan 110 şahıstan 40'ı tutuklandı, 18'ine ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mersin, çetelerin, şehir eşkıyalarının değil, milletin şehridir. Hiçbir şahıs ve yapının ilimizin huzur ve güvenliğine kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Uyuşturucu satıcılarının ensesindeyiz, bu illeti Mersin sokaklarından söküp atacağız"

İnsanlığın en büyük düşmanı olarak gördükleri uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Vali Toros, şöyle devam etti; "Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizi zehirlemeye kalkanlara, asla geçit vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 4 ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 432 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda yakaladığımız 604 şahıstan 380'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken 102'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bunun yanında kullanıcılık ve diğer alanlardaki 2 bin 176 olayda gözaltına alınan 2 bin 385 şahıstan 15'i tutuklanırken, 288'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda çeşitli türdeki 156 kilogram uyuşturucu madde, 64 bin uyuşturucu hap, 812 kök kenevir ele geçirildi. Yılın ilk 4 aylık verilerini kapsaması nedeniyle bu rakamlara dahil edilmeyen ve İçişleri Bakanımızın da sosyal medya hesabından duyurduğu üzere 3 gün önce, emniyetimiz tarafından 28 kilogram kokain ve jandarmamız tarafından 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir. Bu da zehir tacirlerine geçit vermeyeceğimizin açık bir göstergesidir. Yine 1 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanımızın açıkladığı üzere, jandarmamızın 3 aylık titiz çalışmaları neticesinde faaliyetleri tek tek delillendirilen, torbacı diye tabir edilen 112 sokak satıcısı Narkokapan-Mersin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonlarla gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine, girdikleri sokağın çıkmaz sokak olduğunu ve gençlerimize dokunmaya kalkışanlara hesabını hukuk önünde ödeteceğimizi net bir şekilde gösterdik. Uyuşturucu satıcılarının ensesindeyiz, bu illeti Mersin sokaklarından söküp atacağız."

Vali Toros, 2025 yılının ilk 4 ayında siber devriyelerle suç unsuru tespit edilen 2 bin 515 şahıs veya hesapla ilgili işlem yapıldığını, bunların 876'sının terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Tüm denetim ve tedbirlere rağmen, yılın ilk 4 ayında 23'ü ölümlü, 2 bin 666'sı yaralanmayla sonuçlanan 2 bin 689 trafik kazası meydana geldiği bilgisini de veren Vali Toros, "Bu kazalarda maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 bin 631 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu veriler trafik kurallarına toplum olarak daha fazla önem vermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Trafik Haftası münasebetiyle bu yılın temasını bir kez daha hatırlatmak isterim, 'Bir kural, bir ömür'" ifadelerini kullandı.

"Kentimizde 218 bin 279 yabancı bulunmaktadır"

Kentteki sığınmacı ve yabancılarla ilgili de bilgi veren Vali Toros, "Mersin'de yasal kalış hakkı olan toplam 218 bin 279 yabancı bulunmaktadır. Bunların 174 bin 333'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler, 42 bin 383'ü ikamet izinliler ve bin 563'ü uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ilimizde hizmet veren 10 farklı mobil göç noktasında 32 bin 393 yabancının kimlik denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde düzensiz göçmen olarak tespit edilen 386 kişi düzensiz göçmen ön kabul sevk merkezine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 18 operasyonla yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 3 araca el konulmuştur" dedi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının, denizlerde huzur ve emniyetin teminatı olduğunu belirten Vali Toros, "Komutanlığımızca bu yılın ilk 4 ayında 5 bin 880 saat görev icra edilmiştir. Bu kapsamda 2 bin 14 gemi veya tekne kontrol edilmiş, 115 yasal işlem tesis edilmiştir. Yine yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen 26 araca 357 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında mavi vatanımızın temiz tutulmasına yönelik denetimlerde aykırılık tespit edilen 4 araç hakkında yasal işlem yapılmıştır. Denizde de karada da devletin eli ve gözü her yerdedir" diye konuştu. - MERSİN