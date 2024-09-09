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Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

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Ölümünün 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bugün son yolculuğuna uğurlanırken tabutunun üzerine gelinlik konulması ünlü isimlerin tepkisi çekti. Birçok ünlü isim "Gelinlik değil, önlük koyulması lazım" dedi.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, ölümünün 19. gününde cansız bedeni bir çuvala konulmuş halde bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Güran'ın tabutuna gelinlik örtülmesi tepkileri beraberinde getirdi.

BERGÜZAR KOREL

"Neden okul önlüğü ta da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi. Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biz kendi çocuklarımıza ve çevremizdeki çocuklara sahip çıkarak, ses çıkartarak bu iğrenç zihniyete karşı tek yürek olabiliriz."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

ÖZGE ULUSOY

"Çocuk istismarının büyük bir kısmını da çocuk yaşta evlendirilirken kız çocukları oluşturuyor maalesef. 8 yaşında kız çocuğunun tabutunda gelinlik ne alaka? Zaten anne Narin aranırken bile 'Geşinlik giyecekti! diye ağlıyor. Ne değişik kafalar yaşıyorsunuz siz ya. Sizde bir canlı hiç çocuk olmadan kadına mı dönüşüyor? Gerçekten eğitimsizliğin gözü kör olsun ya."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

GONCA VUSLATERİ

"Cenazede anlam bozukluğuna bile yer verilmemeli. O çocuğun kolunun altında dualar vardı. Evlilik cüzdanı yoktu ki. Onu bir çuvala dualarla koyup dere kenarına sakladınız. Şimdi onun sahibi olan yaradan adaletini gösterecek zaten. Nasıl saklanamıyor işte göreceğiz."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

DENİZ SEKİ

"Gelinlik değil okul önlüğü gelmesi lazım."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

SELEN IŞIK PINAR (PUCCA)

"Tabutun üstüne gelinlik koymak nedir? Çocuğun ölümü şaibeli, bütün aile gözaltında, köyde kim varsa şüpheleniliyor. Bu durumda bile çocuk tabutuna gelinliği koştur koştur getirmişler."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

EBRU POLAT

"Gelinlik değil! Okul forması koymalısın. Çocuk o da çocuk. Bugün yaşıtları okula gitti o ise kara toprağa."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

İPEK TANRIYAR

"Zihniyet, zihniyet, zihniyet... Yaşasaydı da evlenseydi yani değil mi?"

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

BERAT HALİD:

Kaybolduğu zaman istakoz havyar la gününü gün eden bunlar ölü bulunduktan sonra gelinliğemi takılmış? katledilen kızcağız gelinliği çok sevdiği için tabutuna örtüldü

61
34
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HainKOXPER :

ünlülerde herşeye köşe yazarı olmuş

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20
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Brh atr:

hayatta herkes 5 dakika bile olsa şöhret olur bizdeki şöhretler gibi olmasınlar sinekten yağ ayıdan bal eşşekten rol çalarlar

23
10
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Baba Yabgu:

Doğru söylüyorsunuz da onu düşünecek kafa nerde onlarda

12
3
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Gerard Dirivia:

Cehalet zihniyeti ile okumuş kültürlü zihniyeti farklı olur, malesef cehaletin zirvesini yaşıyoruz şu anda

8
1
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Turan Şahin:

8 yaşındaki çocuk gelinliği düşünmez,ama töre bu töre ise kafasına yerleştirşlmişdir,önce istikbal ve okul olmalıdır,

2
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