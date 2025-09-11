22 emniyet müdürü merkeze çekildi! Dikkat çeken İlker Arslan detayı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar yapıldı. Kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ATAMA KARARLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Atamalar arasında dikkat çeken detay ise eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkındaki karar oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklanan Arslan, merkeze çekildi.

YERİNE GELEN İSİM DE BELLİ OLDU

Öte yandan, Arslan'ın yerine gelen isim de belli oldu. Kararnameye göre; Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili yürüttüğü 'rüşvet' soruşturmasında ifadeleri alınan iş insanı Fazlı Ateş ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin savunmalarında, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın adı geçmişti.

Gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilmişti. 7 Eylül tarihinde teslim olan Arslan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.