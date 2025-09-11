Haberler

22 emniyet müdürü merkeze çekildi! Dikkat çeken İlker Arslan detayı

22 emniyet müdürü merkeze çekildi! Dikkat çeken İlker Arslan detayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklanan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, merkeze çekildi. Arslan'ın yerine ise Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar yapıldı. Kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ATAMA KARARLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Atamalar arasında dikkat çeken detay ise eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkındaki karar oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada tutuklanan Arslan, merkeze çekildi.

22 emniyet müdürü merkeze çekildi! Dikkat çeken İlker Arslan detayı

YERİNE GELEN İSİM DE BELLİ OLDU

Öte yandan, Arslan'ın yerine gelen isim de belli oldu. Kararnameye göre; Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili yürüttüğü 'rüşvet' soruşturmasında ifadeleri alınan iş insanı Fazlı Ateş ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin savunmalarında, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın adı geçmişti.

22 emniyet müdürü merkeze çekildi! Dikkat çeken İlker Arslan detayı

Gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilmişti. 7 Eylül tarihinde teslim olan Arslan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
