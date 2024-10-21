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Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

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Türkiye'yi derinden sarsan 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı olarak tanınan ve halkın teveccühünü kazanan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye onu makamında bebek katilleri tarafından tehdit edildiği görüntülerle tanıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte toplumun gönlünde taht kuran Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ

Türkiye günlerdir bebek katili Yenidoğan çetesini konuşuyor. Kamuoyunda infiale neden olan çeteyle ilgili yürütülen gizli operasyon, aynı çetenin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısını tehdit etmesiyle deşifre olmuş, operasyon gün yüzüne çıkmıştı.

Görüntüleri izleyen herkes savcı Yavuz Engin'in cesaretinden etkilenmiş ve toplumun hemen hemen her kesiminden takdir toplamıştı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisine yönelik teşekkür mesajlarına toplu bir yanıt verdi.

"AYNI YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

Engin paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Yavuz Engin'in yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Yavuz Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Sosyal Medya Yenidoğan Politika Güvenlik 3-sayfa Türkiye Hukuk Medya

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Yorumlar (12)

sezgin sucin:

helalsın sen adamsın

70
1
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Mehmet Gümüş:

Senin Allah ına kurban.Sen bir Cansın.Varol İnşaAllah

59
1
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MuRii:

Adammmm

52
1
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Volkan Cetin:

Allah sayınızı arttırsın sayın savcım

51
1
yanıtYanıtla
Kadir Bektaş:

İnşallah yakında vatan haini diye tutuklanmaz görevini yapan savcı bey

30
0
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Temel Temel:

savcım senin gibiler binlere onbinlere ulaşmalı 2018 yılındından itibaren her kurumda devleti soyuyorlar. rüşvet saltanat almış başını gidiyor

19
0
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man over:

''Benimle bir resim çekileceksin sayfanda yayınlayacaksın.Sana bir Allah'ın kulu dokunamaz'' Savcıyı tehdit ederken kurduğu şu cümle ne kadar manidar değil mi ? Süleyman soylu ile olan fotoğraflarını paylaşan suçlular geldi bir an aklıma ...

7
2
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Baba Yabgu:

Ucu bakanlığa giderse seninde ipini çekerler

5
3
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Ömer:

Bu suçluların bu şebekelerin uzantılara yüksek yerdeler sayın savcım dikkat et.

3
1
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Ömer:

Narin cinayetinede bi el at sayın savcım. Narin cinayeti iddanamesinde katil yok, katliam nedeni yok. Bu iddnemeyi hazırlayan savcılara kim emir veriyor.

2
1
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