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Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

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Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları
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54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, 2 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefat haberinin ardından ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum..." mesajını paylaştı.

2 seneden fazladır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatının ardından ünlü isimler peş peşe başsağlığı mesajları yayınladı.

DEMET AKALIN

"Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

DENİZ SEKİ

"Maalesef Tanyeli'mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli'm. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşçakal"

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

YONCA EVCİMİK

"Canım arkadaşım... Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

SAFİYE SOYMAN

"Ah ah Tanyelim vefatın... Yaktın bizi tekrar bize geri döneceğine inanmıştık kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım seni herkes çok sevdi hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız"

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

CEYLAN

"Mekanın cennet olsun."

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

EMİNE ÜN

"Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."

Tanyeli'nin vefatının ardından ardı ardına başsağlığı mesajları

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları9d7dpb2hv9:

Rabbim rahmetiyle muamele etsin

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