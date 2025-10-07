Suikasta kurban giden avukat Serdar Öktem'in 2 ay önce yaptığı paylaşımlar gündem oldu

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. İçişleri Bakanlığı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Olay saat 16.30 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan sapakta meydana geldi. Yoğun trafikte seyir halinde olan avukat Serdar Öktem'in 34 MPG 499 plakalı otomobiline, yanına yanaşan başka bir araçtaki saldırganlar tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Avukat Öktem kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde vücuduna çok sayıda mermi isabete etmesi sebebiyle ağır yaralandığı anlaşılan avukat Serdar Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÖKTEM'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Serdar Öktem'in bu sabah saatlerinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayeti yer aldı: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Öktem'in dikkat çeken bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz", diğer paylaşımında ise "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öktem'in hayatını kaybettiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu 112 ambulansıyla hastanemize sevk edilen Avukat Serdar Öktem, 16:45'te Liv Hospital Ulus Acil Servisi'ne getirilmiştir. Hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen hastamız kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Bugün, Serdar Öktem isimli şahsın, ilimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında; Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre, olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar, olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalanmışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin, bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Silahlı saldırı sonrasında kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öktem'in yakınları, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı.