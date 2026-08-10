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Şehit Aileleri ve Gazilere Müjde: Kanun Teklifi Yasalaştı

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Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. 382 milletvekili oy kullandı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.

Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılıyor. Vazife malullüğü aylıkları eğitim durumuna bakılmaksızın en az 10. derecenin 1. kademesi, 4 yıllık yükseköğretim mezunları için 8. derecenin birinci kademesi esas alınarak hesaplanacak.

Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek aylıklarında artış yapılacak.

Terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında yaralanan ancak mevzuata göre malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.

Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55 yaş doldurdukları tarih esas alınıyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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