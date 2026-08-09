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İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev

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İran'da Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanı Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanı Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde Rızai'nin askeri tecrübelerine değinildi.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu.

Muhsin Rızai kimdir?

Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oyu alamadı. Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
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