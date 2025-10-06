Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem'in son paylaşımı dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM'E SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, Avukat Serdar Öktem plakalı otomobiliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA TABANCA VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu. Öktem, soruşturma kapsamında tutuklanarak bir süre cezaevinde kalmıştı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Öktem'in, yaşamını yitirmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Avukat Öktem'in, paylaşımında Duha Süresi 5. ayetine yer verdiği görüldü.

Öktem'in paylaşımı şu şekilde;