Haberler

Almus Barajı taşma riski: 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek

Almus Barajı taşma riski: 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması ve dolusavakların taşma riski nedeniyle 15 mahalle ile 7 köyün yarın sabah itibarıyla geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün yarın sabah saatlerinden itibaren geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi. Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerlerinin yarın sabah itibarıyla boşaltılması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı'nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB, EFES-2026 Tatbikatı'ndaki çıkarma harekatına ilişkin görüntü paylaştı

Nefes kesen görüntüler! Mehmetçik adeta gövde gösterisi yaptı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara yıldız vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

Hakan Safi'den dünya yıldızı vaadi: 2 ismi reddettim...
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti