Niğde'de Evin Çatısındaki Anadol Kamyonet Köyü Cazibe Merkezi Yaptı

Niğde'nin Kayırlı köyünde, 10 yıl önce klasik araç tutkunu Fikret Yücel'in 3 katlı evinin çatısına vinçle yerleştirdiği Anadol marka kamyonet, ölümünün ardından da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni ev sahiplerinin müdahale etmediği araç, görenleri şaşırtırken köyü adeta bir cazibe merkezi haline getirdi.

NİĞDE'nin Kayırlı köyünde 3 katlı evin çatısındaki Anadol marka kamyonet, ilginç görüntü oluşturdu. Karadeniz'i aratmayan tutku, köyü cazibe merkezi haline getirdi.

Kayırlı köyünde oturan klasik araç tutkunu Fikret Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi. Yücel, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Satılan evin yeni sahipleri de köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi. Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösterirken; muhtar Hüseyin Yılmaz, "Görenler çok şaşırıyor, merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor' diyorlar" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
