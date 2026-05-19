TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor’un “Ligler tescil edilmesin, küme düşme kaldırılmalı” çağrısına yanıt verdi. TFF cephesinden yapılan açıklamada küme düşmeme ihtimalinin gündemlerinde olmadığı vurgulandı.

“KÜME DÜŞMEME GİBİ BİR DURUM OLAMAZ”

HT Spor’a konuşan TFF yetkilileri, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür” ifadelerini kullandı. Federasyonun küme düşmenin kaldırılması yönünde herhangi bir planının olmadığı belirtildi.

KAYSERİSPOR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Süper Lig’den düşen Kayserispor, bahis soruşturmaları nedeniyle liglerin tescil edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca küme düşmenin kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

TFF cephesi bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bilgiler de paylaştı. Federasyonun Spor Bakanlığı’ndan son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik bilgilerini talep ettiği öğrenildi.

139 KULÜP VE 2 BİNDEN FAZLA YÖNETİCİ

TFF’ye 20 Mayıs Çarşamba günü iletilecek listenin Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil toplam 139 kulüp ile 2 binden fazla yöneticiyi kapsadığı belirtildi. Federasyonun bahis oynadığı tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatacağı ifade edildi.

“TÜRK FUTBOLUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

TFF yetkilileri soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bahis sitelerinden gerekli işlemlerin talep edildiği ve sürecin detaylı şekilde devam ettiği öğrenildi.