Haberler

Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik taksi yolculuğu için 3 bin 200 TL ödediğini açıkladı. Aynı mesafeyi dönüşte yaklaşık 580 TL’ye gittiğini söyleyen turist, taraftarlara uygulama kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

  • İstanbul'da 3.7 kilometrelik taksi yolculuğu için bir İngiliz taraftardan 3 bin 200 TL (yaklaşık 75 sterlin) alındı.
  • Aynı mesafe için ulaşım uygulamasıyla ödenen ücret yaklaşık 580 TL oldu.
  • UEFA Avrupa Ligi finali Freiburg ile Aston Villa arasında çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, taksi ücretine isyan etti. Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak final öncesi İstanbul’a gelen futbolsever, yaşadığı olayı anlattı.

3.7 KİLOMETRELİK YOLA 3 BİN 200 TL

İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na giderken kullandığı sarı taksi için yalnızca 3.7 kilometrelik mesafeye 3 bin 200 TL ödediğini açıkladı. Turist, bu ücretin yaklaşık 75 sterline denk geldiğini belirtti.

DÖNÜŞTE FARK ORTAYA ÇIKTI

Aynı taraftar dönüş yolunda ise ulaşım uygulaması kullandığını ve aynı mesafeye yaklaşık 580 TL ödediğini söyledi. İngiliz futbolsever iki ücret arasındaki büyük fark nedeniyle tepki gösterdi.

“UYGULAMA KULLANIN” ÇAĞRISI

Yaşadığı olayı anlatan taraftar, İstanbul’a gelen futbolseverlere ulaşım uygulamalarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Oğlunun yanında olması nedeniyle tartışma yaşamak istemediğini de ifade etti.

FİNAL HEYECANI İSTANBUL’DA

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde binlerce İngiliz ve Alman taraftar İstanbul’a geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında

Ünlü Türk iş insanının ölümünde oğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Bir devir sona erdi!

Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha

Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha

Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda