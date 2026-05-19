Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı’na” temasıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı’na katıldı.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Kurultay öncesinde Ankara’da dikkat çeken görüntüler oluştu. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yaklaşık 3 kilometrelik kortejde binlerce Ülkücü bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Ankara sokaklarında uzun konvoy oluşturdu.

BAHÇELİ ÖZEL KORTEJLE KARŞILANDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda Ülkü Ocakları tarafından özel kortejle karşılandı. Salonda yoğun katılım dikkat çekerken, Bahçeli’nin salona gelişi sırasında sloganlar atıldı.

Kurultayda gençlik, birlik ve Türk Yüzyılı vurgusu ön plana çıktı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, Ankara’da günün en dikkat çeken siyasi etkinliklerinden biri oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com