Haberler

Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı Türk Gençliği Büyük Kurultayı öncesinde Ankara’da dikkat çeken görüntüler oluştu. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 3 kilometrelik kortejde binlerce kişi bir araya gelerek Bahçeli'yi özel kortejle karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı’na” temasıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı’na katıldı.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Kurultay öncesinde Ankara’da dikkat çeken görüntüler oluştu. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yaklaşık 3 kilometrelik kortejde binlerce Ülkücü bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Ankara sokaklarında uzun konvoy oluşturdu.

BAHÇELİ ÖZEL KORTEJLE KARŞILANDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda Ülkü Ocakları tarafından özel kortejle karşılandı. Salonda yoğun katılım dikkat çekerken, Bahçeli’nin salona gelişi sırasında sloganlar atıldı.

Kurultayda gençlik, birlik ve Türk Yüzyılı vurgusu ön plana çıktı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, Ankara’da günün en dikkat çeken siyasi etkinliklerinden biri oldu.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsunDevlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kaynak: Haberler.com
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun

"Büyük yük omuzlarımızda” deyip gençlere seslendi: Sizden isteğim...
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Kongo'da Ebola can kaybı 118'e yükseldi

Kongo'da Ebola alarmı devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor