Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Okan Buruk’un Arjantinli yıldız hakkında yönetime sunduğu raporun detayları ortaya çıktı.

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için Galatasaray yönetiminin harekete geçtiği öğrenildi. Arjantinli yıldızın menajeri Pino’nun İstanbul’a davet edildiği ve taraflar arasında kritik görüşmeler yapılacağı belirtildi.

MAAŞ İNDİRİMİ PLANI

Sarı-kırmızılı yönetimin Icardi’den maaşında yaklaşık yüzde 50 oranında indirime gitmesini isteyeceği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun ise takımda kalması halinde forma süreleri konusunda garanti talep ettiği iddia edildi.

OKAN BURUK’TAN ÇARPICI RAPOR

Takvim’in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Mauro Icardi ile ilgili Başkan Dursun Özbek’e sunduğu rapor ortaya çıktı. Haberde Buruk’un raporunda, “Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü. Gönderilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

YÖNETİM KARARSIZ

Başkan Dursun Özbek’in ise Icardi konusunda net karar vermek için beklediği öğrenildi. Galatasaray taraftarının Arjantinli yıldızı çok sevmesi nedeniyle yönetimin olası ayrılık kararında tepki çekmekten endişe duyduğu belirtildi.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Galatasaray’da Mauro Icardi ile yapılacak görüşmenin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı camiada süreç büyük merakla takip ediliyor.