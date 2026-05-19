Alman Varta, tek hücreli pillerdeki müşterisini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 350 kişiyi işten çıkarıyor

Alman pil üreticisi Varta, kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli pillerdeki en büyük müşterisini kaybetmesinin ardından, yaklaşık 350 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Varta'nın kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli (düğme) pillerdeki en büyük müşterisini kaybetmesi, Nördlingen ve genel merkez Ellwangen'deki tesislerinde görev yapan yaklaşık 350 çalışanın işine son verilmesine neden oldu.

Şirket, söz konusu ana müşteriyle olan tedarik sözleşmesinin ekim ayı sonunda bitmesiyle birlikte Nördlingen tesisindeki düğme pil üretimini tamamen sonlandıracak.

Sektör kaynakları, Varta'nın Nördlingen'de neredeyse sadece Apple'ın "AirPods" kulaklıkları için şarj edilebilir "CoinPower" düğme pilleri ürettiğini, Apple'ın bu pilleri gelecekte Çinli bir tedarikçiden tedarik edeceğini aktardı.

Nördlingen'deki istihdam kaybı düğme pil üretimiyle sınırlı kalacak. Aynı bölgede yer alan ve spor otomobiller için lityum iyon silindirik batarya hücreleri üreten "V4Smart" şirketi bu karardan etkilenmeyecek. Çoğunluk hissesi Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG'ye ait olan V4Smart, kendi üretim hatlarında faaliyetlerine devam edecek.

Söz konusu sözleşmenin feshine ilişkin açıklama yapan Varta Üst Yöneticisi (CEO) Michael Ostermann, "Ana müşterinin kararı, Nördlingen tesisi için çok geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor. Buradaki yüksek düzeyde uzmanlaşmış üretim birimimizin ekonomik temeli ve buna bağlı istihdam ortadan kalktı. Bu durumun asıl mağdurları, yaşanan bu gelişmeden hiçbir sorumluluğu bulunmayan yerel çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
