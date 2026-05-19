Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Beşiktaş’ın Manchester United forması giyen Altay Bayındır’a ilgisi sürüyor. Milli kalecinin transferinde son kararın siyah-beyazlıların göreve getireceği yeni teknik direktöre bağlı olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından hem yeni hoca hem de transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır oldu.

BEŞİKTAŞ’IN İLGİSİ SÜRÜYOR

Kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ın uzun süredir Altay Bayındır ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin milli file bekçisini yeni sezon planlamasında önemli adaylardan biri olarak gördüğü belirtildi.

KARARI YENİ TEKNİK DİREKTÖR VERECEK

Fabrizio Romano’nun haberine göre Altay Bayındır’ın Beşiktaş’a transferi konusunda son sözü yeni teknik direktör söyleyecek. Yönetimin teknik adam konusunu netleştirdikten sonra transfer için resmi adım atabileceği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED’DAN AYRILABİLİR

2023 yılında Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’ın bu yaz İngiliz ekibinden ayrılabileceği aktarıldı. 28 yaşındaki kalecinin daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

PERFORMANSI

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla şu ana kadar 17 karşılaşmada görev yaptı. Milli kaleci bu maçlarda 31 gol yerken 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Tecrübeli file bekçisinin Manchester United ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Transfer sürecinin yeni teknik direktör kararının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
