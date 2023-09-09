Stablize yolun resmiyet kazanması için tapulu arazisinden geçen karayolunu kazarak trafiğe kapattı

Burdur'un, Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tapulu arazisinden geçen ve her gün yüzlerce aracın kullandığı Elmalıyurt-Fethiye karayolunu imar planında görünmediği için kepçeyle kazarak trafiğe kapattı.

Burdur'un, Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tapulu arazisinden geçen ve her gün yüzlerce aracın kullandığı Elmalıyurt- Fethiye karayolunu imar planında görünmediği için kepçeyle kazarak trafiğe kapattı.

Bölgeye gelen jandarma, şerit çekerek sürücüleri uyarırken arazi sahibi eylemden haberi olmayan ve güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için arazisinin kenarına patika bir yol açarak araçların geçmesini sağlıyor.

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Elmalıyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Özcan Dirmilli, 40 yıldır yeğeninin tapulu arazisinden geçen Elmalıyurt - Fethiye yolunu kazarak trafiğe kapattı. Yolun imar planında görünmemesinden dolayı yıllardır akrabalarıyla arazilerini bölüşemediklerini bu yüzden de elektrik hattı çekemediklerini beyan eden Dirmilli, aynı zamanda yolun bozuk olmasından dolayı köy halkı olarak kışın ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını, yetkililer tarafından bir önlem alınmadığı için bu eylemi yaptığını dile getirdi. Yaz sezonunda Fethiye'ye giden tatilciler tarafından sık sık kullanılan bu yolun kapalı olmasından dolayı jandarma ekipleri olay yerinde herhangi bir kazanın meydana gelmemesi adına emniyet şeridi çekerek nöbet tutmaya başladı.

40 yıldır alt yapı hizmeti alamıyoruz

Köy halkı olarak yıllardır kullanılan yolun imar planında orman yolu olarak görünmesinden dolayı elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinden yaralanamadıklarını bu yüzden yolu kazarak tepki gösterdiklerini dile getiren tapu sahibinin dayısı Özcan Dirmilli; "40 senedir bu yol bizim tapulu mülkümüzden geçiyor. Tarlalarımızı bölüşemiyoruz. Bu yol imar planında görünmediği için bölüşme şansımız, elektrik alma şansımız yok. Okul servisi de stabilize yol olduğu için buraya çıkmıyor. Çocuğumuzu servisle okula gönderemiyoruz. Sabahtan yolu kapatınca jandarma geldi. Tatbik etti. Arazi bizim olunca da emniyet şeridi çekip gitti. Burası tapulu arazimiz. Çocuğum kışın okula gidemiyor. Kar çok yağıyor. Grayder gelemiyor. Yolumuz kaç senedir bu şekilde. Başka yollar hep parke. Yol bozuk olduğu için serviste gelmek istemiyor. Geçen yıl çocuğumuz 2 ay okula gidemedi. Okul müdürü ve öğretmenimiz bize söz vermesine rağmen bu yılda yine aynı sorunla karşı karşıyayız. Bu yol önce resmiyete kavuşacak, sonra da asfaltlanacak. Servis de ancak o zaman gelecek gibi gözüküyor. Çözüm bekliyoruz" dedi.

"Okumak istiyorum"

Yollar bozuk olduğu için kış aylarında karın yağmasıyla birlikte yolun kapandığını ve bu yüzden okula gidemediğini dile getiren 7'in sınıf öğrencisi Yiğit Dirmilli, "13 yaşındayım. Yeşildere Köyü Ortaokulunda okuyorum. Kış aylarında çok kar yağdığı için servis köye ulaşamıyor. Bu yüzden ben de okula gidemiyorum. Servisin beni evimden almasını istiyorum. Okumak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"

3 yıldır yaz-kış köyde yaşayan ve elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerini yararlanamadıklarını dile getiren köy sakinlerinden Harun Deveci (61); " 3 yıldır yaz - kış burada yaşıyorum. 2002-2004 yılları arasında bu güzergahta tapu kadastro çalışması yapıldı. O dönemden beri oturduğumuz köyün yolu orman yolu olarak geçiyor. Mahalli yol olmadığından altyapı yatırımı alamıyoruz. Elektrik ve su sorunu yaşıyoruz. Diğer taraftan bir tane de mağdur öğrencimiz var. Yol asfaltlı olmadığından servis giremiyor. Muhtarımız gerekli yerlere müracaat etti fakat mağduriyetimizin giderilmesi için bir çalışma yapılmadı" açıklamasında bulundu.

"Arazimi evlatlarıma paylaştıramıyorum"

Arazisinden geçen yolun resmiyette görünmemesinden dolayı arazisini çocuklarına bölüştüremediğini dile getiren arazinin tapu sahibi Kudrettin Özden (63) ise "Bu gördüğünüz yol ve arazi benim. Tapu sahibi benim. Yol resmiyette olmadığından parsel çalışması yapılmadığından arazilerimi evlatlarıma pay edemiyorum. Buradan Fethiye 60 kilometre mesafede. Yol gerçekte var da resmiyette neden yok?" dedi.

Diğer taraftan köy sakinlerinden bazıları da yolun köylerini Fethiye'ye bağlayan çok önemli bir yol olduğunu, mesafe olarak kısa olması sebebiyle birçok sürücü tarafından kullanıldığını dile getirdiler. Yaz aylarında trafiği yoğun bir yol olduğundan köy ve ilçe turizmi açısından da büyük önem arz ettiğini söylediler.

Söz konusu Fethiye yolunun çok önemli bir konumu olmasına rağmen resmi yol statüsünde bulunmadığından dolayı çevresinde bulunan haneler altyapı hizmetinden mahrum durumdalar. Elektrik, su gibi altyapıları olmadığı gibi yolun asfalt olmaması neticesinde de öğrencilerin servis araçlarından faydalanamadığından şikayetçiler.

Mahallelinin beyanına göre bu yol için Burdur İl Özel İdare'sinin yolda çalışmalar yaptığı, geçen dönem 2 kilometrelik bölümünün asfaltlandığı önümüzde dönemde de kalan kısımla ilgili çalışmaların devam edeceği söylenmiş.

Öte yandan, arazi sahibi Kudrettin Özden eylemden haberi olmayan ve güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için arazisinin kenarına patika bir yol açarak araçların geçmesini sağlıyor. - BURDUR