Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

OPERASYON SERDAR ÖKTEM'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Ankara'daki operasyonun avukat Serdar Öktem'in İstanbul'un göbeğinde suikasta kurban gitmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Dün İstanbul Şişli'de Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte gerçekleştirilirken suikastın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Sinan Ateş Cinayeti davasının kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Öktem'in cinayetinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos tarihinde Bakırköy ve Şişli ilçe emniyet müdürlüklerine, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü'nün Öktem'e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Öktem'in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi.