Haberler

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Başkentteki operasyonun avukat Serdar Öktem'in suikasta kurban gitmesinin ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

OPERASYON SERDAR ÖKTEM'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Ankara'daki operasyonun avukat Serdar Öktem'in İstanbul'un göbeğinde suikasta kurban gitmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Dün İstanbul Şişli'de Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte gerçekleştirilirken suikastın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Sinan Ateş Cinayeti davasının kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Öktem'in cinayetinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos tarihinde Bakırköy ve Şişli ilçe emniyet müdürlüklerine, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü'nün Öktem'e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Öktem'in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi.

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

dikkat edin tipler genelde hep aynı saçlarını kısa saç yanları kazıtıyorlar ve saçın ön kısmını anlına doğru indiriyor

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımhmtc:

Sonu güzel olsun

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Cumhurbaşkanını eleştirenler sabahın köründe içeri alınırken sosyal medyada boy boy uzun namlulu tedip çektiren tipler dışarıda yazı masa başında arabada , nasıl iş anlamış değilim

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Vay anasini sayin seyirciler... ulkemizde daha ne gizli kalmis cevherler var acaba?... Biz de namusumuzla evden ise, isten eve karnimizi doyurmaya calisalim. Ne üdüğü belirsiz garip tipler ortalikta savasta gibi dolansin? Kim bunlar? Silah satisi neden yasaklanmiyor? Mit neden engellemiyor? Gucu kimlerden aliyorlar? Akp ye oy verin siz daha!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Keşke birileri ölmeden önce bu tipler alınsa

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar

Esad rejimi sonrası Suriye'de ilk seçim! İşte sonuçlar
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğurdu
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.