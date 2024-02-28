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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

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Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe'de gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe'de gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dalveren'in Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 iş yerine dün operasyon düzenledi. Operasyonda Aleyna Dalveren yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Dalveren'in kelepçesi sağ bileğinden çıkartılırken, sol bileğindeki kelepçe sıkıştığı için çıkarılamadı. Bunun üzerine emniyete itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Dalveren'in sol bileğindeki kelepçe çıkarıldı. Gözaltında bulunan sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Maltepe Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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