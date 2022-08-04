Son Dakika: İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Tüm hastalar tahliye edildi

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangının ilk olarak hastanenin huzurevi kısmında çıktığı bilgisi edinildi.

HASTALAR KUCAKTA TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıyan görüntülerde ise bazı hastaların tekerlekli sandalyede bazılarının ise kucakta dışarı çıkartıldığı görüldü.

"İÇERİDE KİMSE KALMADI"

Öte yandan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklamada bulundu. Arısoy konu hakkında "Yangın hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim. Yangın büyümeden hepsi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar şu şekilde: