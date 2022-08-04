Son Dakika: İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın! Tüm hastalar tahliye edildi
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler hastanede bulunan bütün hastaları tahliye etti. Konu ile ilgili ilk resmi açıklamayı yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy çıkan yangın ile ilgili "100 kadar yaşlımız yangın büyümeden tahliye edildi. İçeride kimse kalmadı." dedi. Valilik ise 80'e yakın hastanın başka hastaneler sevk edildiğini duyurdu.
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangının ilk olarak hastanenin huzurevi kısmında çıktığı bilgisi edinildi.
Bölgede bulunan basın mensuplarının kameralarına yansıyan görüntülerde ise bazı hastaların tekerlekli sandalyede bazılarının ise kucakta dışarı çıkartıldığı görüldü.
Öte yandan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklamada bulundu. Arısoy konu hakkında "Yangın hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim. Yangın büyümeden hepsi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar şu şekilde: